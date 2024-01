La SNCF met en vente les billets de train pour les vacances de printemps dès mercredi

La SNCF l'a annoncé ce lundi : l'ouverture des ventes des billets pour les vacances de printemps est imminente. Dès mercredi, les voyageurs prévoyants pourront les acheter et bénéficier de prix plus avantageux.

Vous serez sans doute des milliers à avoir le même réflexe au même moment et il n'est pas exclu que le site de l'entreprise soit à certaines heures saturé. Ce lundi, la SNCF annonce que les ventes de billets pour les vacances de printemps seront ouvertes dès mercredi.

La Société nationale des chemins de fer français recommande aux voyageurs de réserver leurs places dès l'ouverture des ventes, pour bénéficier des meilleurs tarifs et pour pouvoir choisir sa place dans le train.

Vacances scolaires

Les billets concernés couvrent la période allant du 25 mars au 22 mai 2024. Pour rappel, les vacances de Pâques, selon les zones, débuteront le 6 avril au plus tôt et se termineront au plus tard le 13 mai 2024.

Pour plus d'informations, connectez-vous dès mercredi sur le site http://www.sncf.com/fr