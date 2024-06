Souvent considérées à tort comme des poubelles de table, les poules supportent très mal certains aliments. Dotés d’un système digestif fragile, les gallinacés peuvent souffrir de nombreux maux comme des vomissements ou des diarrhées s’ils ingèrent de la nourriture toxique. Faire attention aux restes alimentaires, fruits et légumes que l’on donne à ces omnivores permet de les préserver d’une mort prématurée.

À la coque, durs, brouillés, en omelette… toutes ces manières de cuisiner les œufs permettent d’apprécier cet aliment incontournable du quotidien. Selon une enquête menée en 2023 par CSA pour le Comité national pour la promotion de l’œuf, 97 % des Français consomment des œufs, dont près de neuf sur dix toutes les semaines.

Si vous faites partie de ceux qui en raffolent, rien de tel que des poules dans votre jardin pour récolter des œufs frais chaque matin. Pour assurer la longévité de vos volailles, il convient d’être vigilant sur leur alimentation. Les agrumes (citron, orange, pamplemousse…) réduisent significativement la production d’œufs sans représenter un réel danger. En revanche, d’autres aliments se révèlent potentiellement mortels pour les poules et sont donc à proscrire.

Les fruits et les légumes à ne pas donner à vos poules

Parce qu’ils provoquent des troubles digestifs graves et de l’anémie chez les gallinacés, les légumes et les plantes à bulbes comme l’oignon, l’ail, l’échalote et le poireau sont à bannir, sous forme crue ou cuite. Les haricots crus ou secs posent également un problème, car ils causent des vomissements et des diarrhées pouvant entraîner une rapide déshydratation.

On évite de donner des solanacées à vos poules. Il s’agit de fruits et légumes qui renferment de la solanine, une toxine qui provoque une intoxication. Parmi eux, on compte les pommes de terre, les aubergines, les tomates, les poivrons et les piments, avec ou sans cuisson.

De son côté, la peau et la chair de l’avocat ne doivent surtout pas être consommées par les poules en raison de la persine. Cette toxine cause des troubles respiratoires, des vomissements et même des arrêts cardiaques chez les volailles. On proscrit aussi les peaux d’agrumes, de bananes et de kiwis. Quant aux pépins et noyaux, il vaut mieux les écarter du menu. Consommés excessivement, ils peuvent être à l’origine de vomissements, problèmes respiratoires et de crises cardiaques.

Pas de chocolat ni de café au poulailler

À l’instar du chat et du chien, la poule ne tolère pas le chocolat et de manière plus large les produits avec du cacao. Ces aliments contiennent de la théobromine, une toxine dangereuse pour ces animaux. Des troubles cardiaques et respiratoires sont à prévoir en cas d’ingestion.

Les chiens, les chats et les poules doivent aussi se méfier du café, et notamment du marc. La caféine qu’il renferme s’avère toxique et peut engendrer des tremblements, nausées, vomissements, agitations, stress et tachycardies.

Les autres aliments dont il faut se méfier

Pour éviter le gaspillage alimentaire, vous pouvez être tenté de donner les restes à vos poules. Mais attention, elles ne supportent pas les produits salés ou trop gras. Il est aussi préférable de s’abstenir lorsque la nourriture est périmée ou moisie.

Les gallinacés libres de déambuler dans le jardin peuvent ingérer des plantes et des fleurs toxiques. Soyez prudent en cas de coquelicots, fougères, guis, houx, jonquilles, muguets et tulipes sur votre terrain.