Puissance de femmes : une association pour aider les femmes à ne plus être invisibles dans les quartiers populaires

Les mots se bousculent dans la bouche de Mariam Cissoko. Dans les quartiers prioritaires, les obstacles à l’émancipation des femmes demeurent infranchissables s’ils sont surmontés seuls. Moins diplômées, près d’une femme sur deux restent au chômage. "C’est indispensable de porter nos préoccupations d’une seule voix et de se réunir pour remonter les réalités du terrain. Nous accompagnons les parents, nous rencontrons les jeunes pour apaiser les tensions, nous œuvrons contre les violences faites aux femmes et aux enfants et nous travaillons pour l’émancipation financière des femmes. Nous avons lancé un incubateur avec des formations entrepreneuriales dans les métiers de la tech et du numérique", expose la présidente de l’association. Ces femmes recherchent du soutien, des moments de partage et des conseils. Mariam Cissoko, à la tête d’une entreprise de communication, reconnaît plusieurs défis pour Puissance de femmes : "Le trafic de drogue devient un fléau, nous travaillons avec les jeunes pour les éloigner de la facilité et de la tentation. Nos structures associatives ont du mal à trouver des financements, nous faisons avec le minimum de ressource, c’est de la débrouille. Nos bénévoles n’ont pas toujours les codes et les connexions nécessaires." Plus délicat, Mariam Cissoko dit avoir du mal à nouer de bonnes relations avec les élus locaux : "Nous voulions organiser un évènement pour la journée de la femme à Longjumeau, mais impossible de trouver une salle. La mairie nous répond qu’elles sont occupées ou que le gardien n’est pas disponible pour nous remettre les clés… Ça devient difficile si nous n’avons pas d’espace pour nous retrouver. La mairie n’arrive pas à mettre en place ce que l’association propose. Une forme de rivalité commence à s’installer avec eux."

Au fur et à mesure, Puissance de femmes déploie des solutions. Objectif, occuper le terrain pour lutter contre les trafics : "Nous organisons des chasses aux œufs ou des brocantes pour occuper notre lieu de vie. Nous faisons intervenir des professionnels compétents sur des thématiques remontées par les associations. La laïcité, le décrochage scolaire, nous prenons les préoccupations des familles à bras-le-corps", garantit Mariam Cissoko. Dans un deuxième temps, l’entrepreneuse sort ses bénévoles du quartier. "Nous allons au Sénat, au Conseil économique social et environnemental (CESE), etc. Nous sommes soutenues par le musée d’Orsay. Elles se sentent tellement fières et contentes de se trouver là où personne ne les attend. Généralement, elles ne se sentent pas légitimes et considèrent que les portes ne sont pas ouvertes pour elles", regrette la présidente de l’association. Les bénévoles aguerries se servent de leurs rencontres pour porter un message clair : "Mesdames, vous avez de l’impact, vous êtes le poumon, le cœur de ces quartiers, vous êtes indispensables."