Punaises de lit : 14 classes d'un lycée parisien infectées, des professeurs font valoir leur droit de retrait

Selon une enseignante du lycée, contactée par l'AFP, "une élève a signalé mercredi soir qu’elle s'était fait piquer au CDI (Centre de documentation et d'information). Le proviseur a contacté le rectorat dans la foulée et, jeudi matin, un chien a été amené pour détecter les punaises de lit". À l'issue de cette inspection, "six salles de classe sont infestées au premier étage, huit au second, aucune au rez-de-chaussée", a informé le proviseur dans un courriel envoyé aux enseignants, et consulté par le Parisien.

"A 8h, élèves et professeurs sont restés dehors, sur le trottoir. Les profs ont fait valoir leur droit de retrait", a l'enseignante qui a témoigné auprès de l'AFP, soulignant qu'"aucun des 80 profs qui devaient faire cours n'a fait cours ce jeudi" et que "les élèves sont rentrés chez eux".