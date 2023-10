Punaises de lit dans un immeuble : qui doit payer la désinfestation ?

En France, plus d'un foyer sur dix a été infecté par des punaises ou puces de lit entre 2017 et 2022, selon l'Anses. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail affirme, à l’occasion de ce sondage, que la présence de ces nuisibles a "des conséquences sur le budget et la qualité de vie des Français". Ils se nourrissent exclusivement de sang et se retrouvent généralement autour des lits et canapés. Leurs piqûres provoquent des démangeaisons, des réactions allergiques et beaucoup d’anxiété. Pire, ces insectes se reproduisent très rapidement. Après avoir pris leurs repas, ils se cachent et leurs abris rendent difficiles les désinfestations.

Si votre lutte artisanale ne suffit pas, il faut faire intervenir un professionnel. Là, les coûts peuvent vite monter : le site allopunaise.com calcule qu’un passage coûte entre 6 et 10 euros par mètre carré pour une lutte chimique, 35 pour un traitement par la chaleur (il vous en revient plus cher si vous possédez un petit espace), tandis que le traitement par vapeur peut grimper jusqu’à 80 € par heure d’intervention. Dans un immeuble, ces insectes peuvent facilement se déplacer entre les appartements et dans les parties communes. Qui doit payer ? S’il existe différents cas de figure, retenez que le propriétaire doit quoi qu’il arrive mettre la main à la poche.