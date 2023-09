"Des niveaux d'infestation de plus en plus élevés" : mais que se passe-t-il avec les punaises de lit ?

Quels sont ces mauvais réflexes qui persistent et quelles sont au contraire les recommandations de rigueur ?

On le voit, il y a de nombreuses personnes qui appliquent des méthodes qui ne marchent pas, voire qui vont empirer l'infestation, donc rendre la vie avec les punaises plus longue. L'exemple le plus courant, c'est d'aller dormir dans une autre pièce du domicile en déplaçant ses affaires, car cela fait se déplacer les punaises. L'autre, c'est de dépenser des sommes d'argent conséquentes pour changer de lit par exemple alors que le nouveau sera, lui aussi, infesté sans traitement ou d'acheter des produits insecticides du commerce qui ne sont pas efficaces contre les punaises de lit et font donc perdre du temps et potentiellement se propager l'infestation. Souvent, quand on intervient chez les gens en tant que professionnels, ils ont déjà plus dépensé en essayant de se débrouiller qu'en faisant appel à un expert directement.

Or, ce qu'on observe chez les particuliers concernés par les punaises de lit, c'est que c'est chronophage, c'est couteux et ça a un impact psychologique très important. Pour ne pas perdre de temps et en arriver là, si on en a les moyens, une expertise canine fonctionne très bien pour de la détection précoce ou encore faire appel à des gens formés qui font des inspections visuelles régulières en prévention. Contrairement aux insecticides du commerce, le traitement utilisé par les professionnels contient certaines molécules qui contrent justement les résistances des punaises de lit à ces produits. Ils sont donc plus nocifs pour l'homme, c'est pour ça qu'ils ne sont pas vendus en libre-service, mais sont efficaces.