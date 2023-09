Punaises de lit en France : "c'est de la folie, on est submergés d'appels !"

Dans les années 1950, les punaises avaient pratiquement disparu grâce aux insecticides. Mais certaines espèces ont développé de meilleures résistances, si bien qu’un traitement chimique bien spécifique est nécessaire pour déloger une colonie. En plus d’être contraignant, de deux à trois interventions à quinze jours d'intervalles sont nécessaires, celui-ci est relativement coûteux se révèle coûteux. "Pour un traitement complet d'un appartement avec une surface de 50 mètres carrés, avec du parquet au sol, il faut compter 590 euros. Sinon, on propose un kit pour le faire soi-même. Il coûte 360 euros", indique le gérant de la boutique d’Hygiène Premium à Paris. À ce prix-là, Il vaut mieux être sûr de son coup.

Avant d’envisager un traitement, il est donc recommandé de procéder à une détection, de manière à s’assurer de la présence du nuisible. Une méthode a fait ses preuves : la détection canine. En arrivant à repérer, au flair, ces insectes hématophages, les canidés offrent une localisation rapide et précise des nids à la société qui sera chargée de traiter les lieux infestés. Mais là encore, il faudra mettre à la poche. "Pour une détection canine, c'est 220 euros", indique le gérant de l’entreprise Omnys Solution à Lyon. "Avec la psychose, on a beaucoup de faux positifs. On est donc obligés de faire le tri dans les demandes en posant des questions aux clients afin de vérifier que c’est bien des punaises de lit et pas autre chose", souligne-t-il.