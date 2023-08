Punaises de lit : "Les salles sont infestées", une cliente d'un cinéma parisien affirme avoir été piquée

Sur le réseau X, elle indique avoir sollicité la direction du cinéma qui ne lui aurait apporté "pas un mot de regret, ni aucune excuse". Elle accuse aussi celle-ci d'avoir été mise au courant de ces infestations, mais sans traiter ni fermer les salles : la cliente affirme ainsi que plusieurs employés, "eux-mêmes excédés", lui ont confirmé que plusieurs signalements ont été remontés mais que malgré cela, "rien n'est fait" pour éradiquer les insectes. "La direction a fait venir des chiens, punaises de lit confirmées, et après, aucun traitement des salles", insiste l'internaute, fustigeant une réaction "totalement irresponsable".

L'habituée des salles obscures a également partagé un témoignage aperçu sur le réseau en ligne Nextdoor, mettant en relation les habitants d'un même quartier, celui d'un client qui assure lui aussi avoir été victime de punaises de lit après une séance dans le même cinéma, le 16 août dernier en salle 24. "J'ai constaté l'apparition rapide de boutons sur mon dos, mes coudes et ma nuque, en moins de 30 minutes", raconte l'internaute, qui affirme lui aussi que sa réclamation est restée lettre morte. "Vu beaucoup de tweets et posts Nextdoor, pour les salles 24, 13, 15 et 17 de l’UGC Bercy", note plus largement Nawal sur X.