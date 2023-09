Punaises de lit : mise en cause par une passagère, la SNCF dément toute présence des nuisibles sur ses lignes

Les TGV, en particulier, font l'objet d'un protocole anti-nuisibles "scrupuleusement suivi", que ce soit contre les puces de lit, mais aussi les cafards ou encore les fourmis, précise le groupe. Un traitement préventif est appliqué tous les 60 jours, composé "d'un nettoyage approfondi, de pose de pièges spécifiques et de gels anti-nuisibles dans des zones non accessibles aux clients, de vaporisation d’insecticide dans toutes les voitures et, si besoin, de la pose de poudre de diatomée dans les zones d’humidité".

Lorsqu'un signalement est avéré, un traitement intensif "immédiat" est appliqué dans la rame infestée, dans le cadre d'un dispositif "One-shot". L'opération est renouvelée "tous les 15 jours pendant un mois minimum, avec contrôle de la rame toutes les semaines".

En dernier recours, la rame en question peut être "sortie du service commercial". "Elle subit des traitements intensifs quotidiens jusqu’à disparition des nuisibles (...). Cela peut durer entre trois et cinq jours en général", détaille l'opérateur ferroviaire auprès de BFMTV, précisant que celle-ci est ensuite "suivie et contrôlée toutes les semaines durant le mois qui suit" sa remise en service. Une marche à suivre "similaire" pour les Intercités et les trains de nuit. Sur ces lignes aussi, le nombre de cas relevé est "quasi nul depuis plusieurs années", assure la SNCF.