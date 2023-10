Punaises de lit : tout ce que vous devez savoir pour les éviter, les reconnaître et vous en débarrasser

Les punaises de lit prennent une forme ovale et aplatie. Adultes, elles mesurent de 4 à 7 millimètres de long. Elles sont de couleur marron à pourpre. Les jeunes, beaucoup plus petites et plus claires, restent peu visibles à l’œil nu. Elles ne sautent pas, ne volent pas et ne vivent pas sur des objets ou êtres vivants en mouvement. Notez que la punaise de lit se nourrit exclusivement de sang et ne transmet aucune maladie.