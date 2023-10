Punaises des bois : comment s'en débarrasser sans les tuer ?

Ces insectes sont fortement incommodés par ces deux odeurs. Pour réaliser un répulsif à base d'ail, on fait bouillir deux litres d'eau, si possible non-calcaire. On ajoute de l'ail frais que l'on aura préalablement passé au presse-ail. On continue à faire bouillir pendant 15 minutes. On sort la casserole hors du feu et on laisse infuser durant une nuit. Le lendemain, on filtre la décoction d'ail, on la verse dans un pulvérisateur et on vaporise les plantes que l'on veut protéger.

Pour la menthe, la marche à suivre est plus rapide. On utilise de l'huile essentielle. On va déposer une vingtaine de gouttes dans l'eau bouillante. On laisse refroidir et on vaporise les plantes susceptibles d'être attaquées par les punaises des bois.

Ces deux solutions sont valables pour les chasser sans pour autant les tuer quand elles s'agglutinent sur un mur ou une surface vitrée, recherchant la chaleur.