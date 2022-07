Puy-de-Dôme : l'arrêté sur les équipements d'hiver obligatoires retoqué

Marche arrière. Dans une décision rendue ce mercredi 20 juillet, l'arrêté préfectoral rendant obligatoire les équipements hivernaux le 1er novembre prochain sur les routes du Puy-de-Dôme a été annulé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a appris l'AFP auprès de l'instance.

En février, une habitante avait appelé à l'annulation de cet arrêté qu'elle estimait "arbitraire et disproportionné". Le texte imposait, du 1er novembre au 31 mars de chaque année, l'utilisation de pneus hiver ou de chaînes pour la quasi-totalité des véhicules sur l'ensemble des axes de circulation du Puy-de-Dôme, et non sur les seules communes situées en zone de montagne, comme la loi le prévoit. Dans sa décision révélée par le quotidien La Montagne, dont l'AFP a obtenu copie, le tribunal annule l'arrêté du 16 septembre dernier en enjoignant au préfet "de réexaminer la situation à cet égard".