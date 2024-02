Qu'est-ce que la dysplasie de la hanche chez le chien et comment la traiter ?

La dysplasie désigne tout développement anormal d'une partie du corps. Génétique ou environnementale, la dysplasie de la hanche est très courante chez le chien. Elle peut être soignée si elle est traitée précocement.

Votre chien boîte et semble souffrir à chaque effort physique ? Ces signes sont caractéristiques de la dysplasie de la hanche. Cette anomalie de développement articulaire doit faire l'objet d'un diagnostic rapide et d'un suivi vétérinaire sérieux pour avoir des chances de guérir.

Quelles sont les causes de la dysplasie de la hanche du chien ?

La dysplasie est une anomalie génétique de développement de l'articulation de la hanche. Couplée à une laxité ligamentaire (souplesse anormale), la malformation entraîne une inflammation articulaire puis de l'arthrose. Elle se déclare principalement au cours de la première année de vie, mais les animaux plus âgés ne sont pas à l'abri et si les parents sont atteints, la probabilité augmente fortement pour leurs descendants. Bien qu'elle puisse toucher tous les chiens, certaines races y sont prédisposées : Berger allemand, Labrador, Golden Retriever, Rottweiler, Bouvier bernois, Saint-Bernard…

Au-delà de la prédisposition génétique, la dysplasie de la hanche peut avoir des causes environnementales. Une alimentation inadaptée et trop riche, servie à long terme, influe sur la construction articulaire. Une activité sportive trop intense ou commencée trop tôt au cours de la croissance du chien (cani-cross, cani-VTT) aura également une incidence néfaste sur cette articulation.

Comment diagnostiquer la dysplasie de la hanche chez le chien ?

Les symptômes de la dysplasie sont caractéristiques. Le chien a une démarche anormale et chaloupée ou raide, il boîte, passe beaucoup de temps couché et se relève difficilement. Monter et descendre des marches d'escalier est visiblement délicat et douloureux. L'animal semble rebuté par toute activité sportive et ne veut plus jouer ou se promener. Même si votre chien n'est pas prédisposé à la dysplasie de la hanche, ces signes doivent vous alerter et requièrent une consultation de contrôle chez le vétérinaire. Il procède à un examen physique d'observation de l'animal puis à des radiographies de l'arrière-train sous anesthésie générale pour établir le diagnostic (ou l'infirmer et rechercher une autre cause aux symptômes).

Peut-on soigner la dysplasie de la hanche du chien ?

Plus tôt le diagnostic est posé, meilleures sont les chances de guérison ! Le traitement dépend de l'avancée de la maladie et de l'âge du chien. Chez les chiots, la chirurgie est proposée si les dommages articulaires constatés ne sont pas irréversibles ou en prévention. La double ou triple ostéotomie du bassin (TOB) modifie l'orientation de la hanche afin de stabiliser l'articulation. La symphysiodèse consiste à fusionner la symphyse pubienne (articulation cartilagineuse qui unit les deux os pubiens face à face) pour limiter la laxité de la hanche. Chez le chien adulte avec une dysplasie avancée et douloureuse, le vétérinaire peut proposer la pose d'une prothèse de hanche ou l'exérèse de la tête du fémur (ablation) afin de soulager la douleur et retrouver de la mobilité.

Lorsque l'intervention chirurgicale n'est pas possible, des traitements anti-inflammatoires et/ou antalgiques sont administrés dans le but de réduire la douleur. En parallèle, il est important de nourrir le chien avec une alimentation appropriée, d'adapter l'activité physique et l'environnement. Bien que douloureuse, la dysplasie de la hanche n'est pas mortelle et le chien atteint peut avoir une vie presque normale si vous suivez attentivement les conseils du vétérinaire.