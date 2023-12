Qu'est-ce que la gastrite des neiges du chien ?

Les chiens aiment s'ébattre dans la neige. Ils n'hésitent pas à avaler quelques flocons ou à croquer les boules de neige attrapées au vol. L'ingestion de neige est pourtant dangereuse et provoque de graves gastrites.

En hiver, on se méfie des coups de froid que peuvent attraper nos compagnons à quatre pattes, particulièrement chez les races sensibles, mais on adore les voir jouer dans la neige. On oublie alors que si observer notre chien manger le manteau blanc est amusant, c'est aussi dangereux. Voici pourquoi vous devriez l'en empêcher.

Pourquoi ingérer de la neige est dangereux pour mon chien ?

Comme l'eau très froide, la neige irrite l'estomac fragile du chien. En manger en quantité peut donc déclencher une gastrite, avec sa ribambelle de symptômes désagréables.

De plus, la neige présente de nombreux dangers quand elle est ingérée en ville, dans le jardin ou près d'un véhicule. En effet, elle absorbe les produits tombés au sol comme le désherbant ou l'antigel. Hautement toxique et doté d'un goût sucré attirant, ce dernier est bien connu des vétérinaires qui, chaque hiver, soignent des intoxications alimentaires liées à son ingestion.

Le sel de déneigement employé pour dégager les routes et les voies publiques urbaines est également très dangereux pour nos animaux de compagnie.

Quels sont les symptômes d'une gastrite des neiges ?

Quelques heures seulement après avoir mangé de la neige, votre chien présente les premiers symptômes de la gastrite. Cette irritation du système digestif se traduit par des vomissements, des diarrhées parfois sanguinolentes, des douleurs stomacales, de la fièvre et un affaiblissement général. Le chien peut aussi saliver fortement, être agité de tremblements et devenir nerveux ou agressif. Les symptômes seront plus ou moins graves selon la résistance de l'animal et la quantité de neige ingérée.

Si vous constatez ces symptômes après une balade dans la neige, mettez votre chien à la diète pendant 24 heures en veillant à son hydratation avec de l'eau tiède à volonté. Ils devraient rapidement disparaître et votre chien devrait retrouver de l'énergie. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, conduisez rapidement votre compagnon à quatre pattes chez le vétérinaire !

Comment traiter la gastrite des neiges chez le chien ?

Le vétérinaire vous interrogera sur les lieux d'ingestion de la neige afin d'éliminer ou d'affirmer la cause la plus grave de la gastrite des neiges : l'intoxication due à l'ingestion d'antigel. Il vous demandera aussi d'évaluer la quantité de neige ingérée par l'animal. Les symptômes seront ensuite soulagés par un anti-vomitif, un anti-diarrhéique et/ou un pansement gastrique. Si le chien est fortement déshydraté, il sera placé sous perfusion et sous surveillance médicale en attendant que son état s'améliore.

Pour éviter la gastrite des neiges, ne jetez pas de boules de neige à votre chien et empêchez-le systématiquement d'en manger ! Au contraire, détournez son attention et renforcez son éducation.