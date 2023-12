Qu'est-ce que le "devoir de vigilance" que l'Europe veut imposer aux entreprises ?

L'Union européenne a conclu, jeudi, un accord pour imposer un "devoir de vigilance" aux entreprises concernant les atteintes à l'environnement et les violations des droits humains. Une obligation dont sera toutefois dispensé "temporairement" le secteur financier. TF1info vous explique en quoi consiste cette mesure.

Rendre les entreprises plus responsables sur toute la chaîne de fabrication des produits qu'elles commercialisent. C'est le but de l'accord conclu, jeudi 14 décembre, par l'Union européenne. Au bout d'une nuit d'âpres négociations entre les États membres et les eurodéputés, l'UE s'est accordée pour imposer aux entreprises un "devoir de vigilance" sur les atteintes à l'environnement et les violations des droits humains dans toute leur chaîne de production mondiale.

Le texte fixe "des obligations pour les grandes entreprises concernant les impacts négatifs effectifs ou potentiels sur les droits humains et l'environnement, qu'il s'agisse de leurs propres opérations, de celles de leurs filiales ou partenaires commerciaux", indique le Conseil de l'UE dans un communiqué. À noter que les établissements financiers sont "temporairement exclus" du champ d'action de ce texte, et l'application à ce secteur sera examinée ultérieurement. Une décision dénoncée par les ONG environnementales et sociales.

Qu'entend-on par "devoir de vigilance" ?

Cette décision intervient 10 ans après l'effondrement de l'usine textile Rana Plaza au Bangladesh, qui avait mis en lumière l'absence de contrôle des entreprises sur les conditions de travail dans les pays dans lesquels elles délocalisent ou sous-traitent leurs activités. Le "devoir de vigilance" les rend désormais juridiquement responsables des violations des droits humains et sociaux, qu'il s'agisse du travail des enfants, de cas de travail forcé, ou de la sécurité au travail, comme des dommages environnementaux, allant de la déforestation aux émissions polluantes en passant par les atteintes à la biodiversité.

Cette responsabilité est valable pour l'ensemble de la chaîne de production et couvre aussi bien les sociétés elles-mêmes que leurs partenaires et fournisseurs ainsi que ceux chargés de la distribution ou du recyclage de leurs produits. Concrètement, avec ce texte, si une société décèle des atteintes à l'environnement ou aux droits humains ou des risques dans ses circuits de production, chez l'un de ses partenaires ou sous-traitant, elle sera tenue d'y remédier en mettant "fin aux relations commerciales lorsque ces impacts ne peuvent être évités ou stoppés", selon le communiqué publié par le Conseil de l'Europe.

En France, une loi a déjà été votée en 2017 pour obliger les grandes sociétés de l'Hexagone à publier un plan de vigilance sur les risques humains et environnementaux de leurs activités, y compris au sein de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants. Au début du mois, la Poste est ainsi devenu le premier grand groupe à être condamné en vertu de ce "devoir de vigilance" après avoir été assigné par le syndicat Sud PTT au sujet des conditions d'emploi de travailleurs sans papiers au sein de ses filiales. Le tribunal judiciaire de Paris avait alors enjoint au groupe de compléter son plan de vigilance "par une cartographie des risques".

Quelles entreprises sont concernées et que risquent-elles ?

La mesure intervient alors qu'un nombre croissant de multinationales se voient reprocher de ne pas respecter leur devoir de vigilance, telles TotalEnergies, Suez, BNP Paribas, Casino, Yves Rocher ou encore Teleperformance. Elle s'appliquera aux groupes comptant plus de 500 salariés et un chiffre d'affaires mondial net de 150 millions d'euros pour les entreprises européennes. Seront aussi concernés les grands groupes non établis au sein de l'UE, mais qui affichent un revenu de 300 millions d'euros généré au sein de l'Union. Un champ plus réduit que ce que réclamaient les eurodéputés qui voulaient inclure les entreprises dès 250 employés et le secteur financier.

Toutefois, le député européen et président de la commission de l'environnement, Pascal Canfin, s'est félicité d'une "avancée majeure pour tirer la mondialisation vers le haut sur le plan social et environnemental". À noter que le texte impose également aux entreprises d'élaborer un plan de transition climatique, de prévoir un mécanisme de responsabilité civile liée au "devoir de vigilance" et instaure un accès renforcé des victimes à la justice européenne.

En cas de manquements, la législation prévoit des amendes représentant 5% du chiffre d'affaires net mondial de l'entreprise condamnée et les firmes de pays tiers pourraient se voir exclues des marchés publics européens, pour lesquels le respect du nouveau texte sera désormais un critère déterminant.