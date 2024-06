Le ghosting se définit par la disparition soudaine et aléatoire d’un partenaire sans explication valable. Le gaslighting est une manipulation psychologique qui peut s’apparenter à une forme de lavage de cerveau. La combinaison des deux comportements toxiques a donné naissance au terme "ghostlighting", un phénomène qui peut détruire la confiance en soi, l’estime et provoquer l’isolement.

Néologisme né de la fusion entre le ghosting et le gaslighting, cette pratique toxique se définit par le fait de disparaître du jour au lendemain de la vie de son ou sa partenaire… avant de réapparaître. Mais ce comportement ne s’arrête pas là, puisque dans un second temps, la personne va non seulement nier le ressenti, mais aussi faire culpabiliser l’autre. C’est donc la combinaison de deux comportements toxiques. Perçu comme une manipulation, voire une violence psychologique, le ghostlighting peut mettre à mal la confiance en soi et l’estime de soi.

Comment reconnaître le ghostlighting ?

Arme de manipulation psychologique particulièrement utilisée avec le boom des applications de dating, le ghostlighting est, selon Gabriella Di Cosmo, psychologique et sexologue, interrogée par Cosmopolitan Italia, une "forme de violence psychologique qui n’est pas faite de colère exprimée, mais de silences hostiles alternant avec des paroles cinglantes. C’est une forme d’abus qui peut laisser de profondes blessures psychologiques." Concrètement, le partenaire avec qui vous conversez depuis plusieurs semaines où plusieurs mois, ne répond plus, du jour au lendemain. Silence radio. Puis, sans crier gare, il réapparaît, mais non seulement, il nie son comportement, mais il va rejeter la faute sur l’autre avec des phrases telles que "tu n’as jamais semblé intéressé.e" ou "tu te fais des films". Cette technique de manipulation mentale reposant sur la déformation des informations ou des sentiments s’appelle le gaslighting. Par ailleurs, le ghosthligher a tendance à souffler le chaud et le froid. D’une part, il couvre sa ou son partenaire de petits mots d’amour et d’attention (c’est le love bombing), mais d’autre part, il fuit les confrontations, minimise les réactions de l’autre et passe d’un comportement à l’autre de manière fréquente.

Comment se protéger du ghostlighting

Pour Stéphanie Sarkis, psychologue, interrogée par Women’s Health, le ghostlighting est une "série de tactiques de manipulation dont le but est de donner à la personne l'impression qu'elle devient folle ou qu'elle ne peut pas se faire confiance". À terme, la victime de manipulation remet en question ses croyances, sa perception de la réalité, doute d’elle-même, perd sa confiance, se retrouve avec une estime de soi fortement dégradée et peut même développer une dépendance à l’autre. Cette violence psychique peut également déboucher sur une dépression. "Ce comportement peut entraîner un sentiment d’impuissance, de la mélancolie, un sentiment d'abandon... On finit par s'isoler, car le centre de ses pensées devient le ghostlighter et comment le reconquérir. (…) Cela peut parfois provoquer un manque d'appétit et empêcher la concentration dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de la vie sociale, du travail ou des études", explique Gabriella Di Cosmo.

Pour éviter de tomber dans cette spirale et de protéger sa santé mentale, il est impératif de parler à ses proches, à ses amis, à sa famille afin de prendre conscience de la manipulation et de ne pas hésiter à consulter un psychologue ou un thérapeute.