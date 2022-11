Qu'est-ce que le Listenbourg, ce pays imaginaire qui affole Twitter ?

Quand un simple canular devient un phénomène sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, un nouveau pays s'est incrusté sur la carte de l'Europe, à en croire Twitter. Le 30 octobre, un internaute a révélé sur le réseau social, l'existence du Listenbourg, un pays frontalier de l'Espagne et du Portugal. À peine deux jours plus tard, cette blague destinée à se moquer du niveau en géographie des Américains, réputé très mauvais, a fait le tour de la toile en France, reprise par des milliers d'internautes, et faisant du Listenbourg une légende.

À l'origine de ce succès, la publication de GasParado, "aimée" plus de 80.000 fois, et partagée des milliers de fois. Le hashtag #Listenbourg est arrivé dans le top 5 des tendances Twitter, et le tout récent pays a même eu sa - fausse - page Wikipédia (avant d'être supprimée par l'encyclopédie en ligne). Le but : multiplier les références "officielles" à ce faux pays, pour que les médias outre-Atlantique tombent dans le panneau et partagent l'information - ce qui n'est, bien sûr, pas arrivé.