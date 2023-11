Qu'est-ce que le réseau "Parents vigilants" piloté par des membres de Reconquête et invité au Sénat ?

Le réseau Parents vigilants ne cache pas ses liens avec Reconquête, loin de là. Selon Causeur, le mouvement est coordonné par Sarah Knafo et Damien Rieu, militant d’extrême droite. Sur son site internet, on apprend que Diane Ouvry, la conseillère presse de Reconquête, est présentée comme la directrice de publication. Selon cette dernière, que nous avons sollicitée, l’association s’appuie davantage sur sa porte-parole, Agnès Marion, et candidate dans le Rhône aux législatives, et sur une professeure de mathématiques, Séverine Duminy, pour la gestion des affaires courantes.

À ce jour, le réseau revendique "60.000 parents". Un nombre que nous n’avons pas été en mesure de vérifier. Pour devenir "parent vigilant", il suffit de remplir un formulaire avec ses coordonnées pour être recontacté. Aucune carte d’adhésion ne semble exister à ce jour. Aux dernières élections en octobre, il dit également avoir obtenu "3500 élus parents d’élèves". À ce sujet, le ministère de l’Éducation nationale répond que "les résultats définitifs des élections aux conseils d’école et aux conseils d’administration (2d degré) ne sont pas encore disponibles" et qu’ils le seront "fin novembre, début décembre". Le SNES-FSU dit de son côté avoir du mal à connaitre le nombre précis d’élus du réseau parmi les parents d’élèves, puisque les candidats "ne se sont pas tous présentés sur une liste Parents vigilants", d’après sa secrétaire générale Sophie Vénétitay.