Qu'est-ce que le "SIM swapping", ce piège qui a permis d'extorquer 600.000 euros ?

Les suspects, dont le butin s'élevait à 600.000 euros, avaient recours à la technique dite du "sim swapping". Cela consiste à désactiver à distance la carte SIM pour la remplacer par une autre, dans le but de valider des paiements en ligne.

C’est une activité frauduleuse, particulièrement lucrative, qui a le vent en poupe. Connu sous le nom de "SIM swapping" (en français, "échange de carte SIM"), le piège consiste à désactiver à distance la carte SIM d'une personne pour la remplacer par une autre, soit avec l'aide d'un complice chez l'opérateur téléphonique, soit en usurpant l'identité de la victime après avoir glané des informations sur Internet (numéro, adresse postale, date et lieu de naissance etc.). Le malfaiteur demande ensuite à l'opérateur de lui envoyer une nouvelle carte SIM, ce qui désactive celle qui se trouve dans le téléphone mobile de la personne piégée. À partir de là, il peut alors récupérer les codes que la victime reçoit par SMS pour valider des paiements ou réaliser des opérations bancaires en ligne. Et comme souvent, le temps de s'en apercevoir, il est déjà trop tard !

En France, une enquête a permis de conduire devant les tribunaux trois personnes soupçonnées d'avoir participé à une fraude ayant causé un préjudice total d'environ 600.000 euros, au détriment d'une soixantaine de victimes identifiées, a indiqué mercredi le parquet de Nanterre à l'AFP.

De l'argent liquide et des objets de luxe

L'affaire a débuté à l'été 2022 à la suite d'une plainte déposée par une victime auprès de la Section de recherches (SR) de Versailles. Dans la foulée, une enquête a été confiée à cette unité de gendarmerie, ce qui a conduit à l'ouverture en décembre 2022 d'une information judiciaire pour des faits concernant une dizaine de victimes et un préjudice alors évalué à 64.000 euros. Les investigations ont d'abord mené à l'interpellation en flagrant délit d'un homme, mis en examen et placé en détention provisoire.

Le suspect utilisait les cartes SIM usurpées pour commander des articles de luxe et les faire livrer à une adresse où il n'habitait pas, a décrit à l'AFP la SR de Versailles. Une seconde enquête pour des faits similaires, menée par la Brigade des fraudes aux moyens de paiement (BFMP) de la Police judiciaire de Paris, a fait l'objet d'une saisine d'un juge d'instruction en avril 2023 pour une vingtaine d'autres victimes. L'enquête a permis de montrer que le suspect placé en détention provisoire, un trentenaire originaire des Hauts-de-Seine, continuait de gérer son réseau et d'échanger avec ses complices depuis la prison.

Un coup de filet le 5 décembre a permis plusieurs interpellations et le placement en garde à vue de huit suspects. De l'argent liquide et des objets de luxe ont été découverts lors de perquisitions. Les trois suspects risquent dix ans d'emprisonnement et jusqu'à 1.000.000 d'euros d'amende. Selon la SR de Versailles, les suspects, dont plusieurs ont des antécédents judiciaires, sont une femme d'une trentaine d'années originaire des Hauts-de-Seine, une autre femme d'une vingtaine d'années originaire de Seine-Saint-Denis et un homme originaire du Val-de-Marne.