Qu’est-ce que le textotunisme, cette relation toxique qui peut toucher tout le monde ?

Le textotunisme désigne un comportement toxique qui consiste à contacter un ami uniquement par intérêt. Une fois le service rendu, cet ami disparaît de la circulation et ne répond ni aux appels, ni au message. Ce type d'attitude, équivalente au ghosting, peut donner l'impression d'une relation est intéressée ou utilitaire.

Lorsque l’on parle de relation toxique, on visualise quasiment toujours un couple. Pourtant, les comportements toxiques existent dans le cercle familial, professionnel, mais aussi amical. Avez-vous, par exemple, dans votre entourage, un ami qui ne vous contacte que par SMS uniquement pour vous demander un service, puis disparaît de la circulation pendant des mois ? Ce comportement s’appelle le textotunisme. On vous dit tout.

Quand les amis vous ghoste

Le textotunisme est l’équivalent du "ghosting" mais dans le cercle amical. Former à partir des mots "texto" et "opportunisme", il désigne une attitude très courante dans notre société : le fait de contacter une personne de son entourage, seulement par intérêt. Le contact se fait toujours par SMS pour demander un service, un conseil, un renseignement ou une faveur. En revanche, lorsque vous contactez cette personne, silence radio. Elle ne répond plus, et ce, pendant des mois jusqu’à, comme surgit de nulle part, l'arrivée d'un nouveau texto pour un nouveau service. Cette pratique insidieuse peut affecter le lien d’amitié, voire donner le sentiment d’une relation fortement déséquilibré, voire à sens unique. Pour Aarti Gupta, psychologue clinicienne, fondatrice et directrice de TherapyNest, en Californie, interrogée par le HuffPost, "cela peut donner l’impression que la relation est intéressée ou utilitaire, plutôt que réciproque et égale".

Comment identifier le textotunisme ?

La thérapeute, Nicole Saunders, précise au HuffPost que "ce n’est pas parce qu’un proche met du temps à vous répondre qu’il est forcément mal intentionné. Si cette mauvaise habitude est l’unique reproche que vous avez à faire à un proche bienveillant et à l’écoute, il se peut que cette personne ne soit pas forcément nocive pour vous". Mais il y a des signes pour identifier un comportement que l’on peut qualifier de textotuniste.

Lorsque vous tentez de rentrer en contact, vos messages sont comme perdus dans la nature. Votre ami ne répond pas, sauf s’il a besoin de quelque chose. Lorsqu’il vous contacte, c’est de manière soudaine et toujours intéressée. Il ne s’agit pas d’aller boire un café, prendre l’apéro, voir une expo, mais c’est uniquement pour une requête bien précise. Une fois le service rendu, la personne retourne dans le silence et vous ghoste.

Comment faire face au textotunisme

Tout dépend de s’il existe une mauvaise intention derrière cette prise de contact arrivée de nulle part. Si c’est le cas, la meilleure des décisions est de faire le ménage dans votre cercle amical. En revanche, si cette pratique n’est pas volontaire ou que votre ami ne se rend pas compte de son comportement, une discussion honnête et à cœur ouvert s’impose avant de faire une croix définitivement. La communication est importante dans tous les types de relation. À vous d’expliquer que vous vous sentez blessé, délaissé ou utilisé et que vous aimeriez partager des moments sans qu’ils impliquent un service ou une faveur. Si vous comptez pour cette personne, elle comprendra et cherchera à rééquilibrer la dynamique. S’il n’y a pas d’amélioration et que la relation continue à vous blesser, il faudra prendre une décision courageuse : dire adieu à cette personne.