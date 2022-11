Qu'est-ce que le "violentomètre", qui permet de repérer les signes d'une relation violente ?

Depuis, plusieurs versions circulent en ligne, associations comme victimes se saisissant de cet outil simple et percutant, qui permet de se rendre compte de la violence subie dans la relation. "C'est un outil qui permet de repérer, quand les victimes sont elles-mêmes victimes de violences, parce qu'au début, ce n'est pas forcément très évident", indique encore Françoise Brié.

Suite à la prise de conscience, la directrice de la FNSM souligne que la victime peut alors plus facilement se tourner vers les structures spécialisées et sortir de ces violences, deux dispositifs d'aides, le 3919 le tchat de l'association "En Avant Toute(s)" étant mis en avant. "Les victimes savent qu'elles peuvent s'appuyer sur des structures spécialisées quand le violentomètre indique que les violences augmentent et qu'elles sont de plus en plus proches", résume Françoise Brié.

Suite à son développement, le "violentomètre" a été distribué dès septembre 2019 dans tous les lycées d'Ile-de-France afin de sensibiliser les plus jeunes.