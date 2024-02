Qu’est-ce qui est le plus écologique : laver à la main ou utiliser le lave-vaisselle ?

Pour ceux qui recherchent avant tout la facilité, le lave-vaisselle possède de sérieux arguments. Mais d’un point de vue écologique, il vaut mieux s’intéresser à la consommation d’eau et d’énergie des deux méthodes. Le résultat de ce duel écologique n’est pas si évident, car plusieurs critères entrent en jeu.

Faites-vous partie de ceux qui laissent couler l’eau du robinet pendant qu’ils lavent la vaisselle ? Avant de déclarer un vainqueur, il est nécessaire de prendre en compte vos habitudes. Par exemple, lancer le lave-vaisselle à moitié vide n’a rien de très écologique. On privilégie volontiers le cycle éco durant les heures creuses et le prélavage à la main pour les plats les plus sales. Si on opte pour la plonge, bannir l’eau chaude au profit de l’eau froide ou tiède permet de se passer d’électricité. Mais parfois, suivre ces écogestes ne suffit pas toujours.

Quelle consommation d’eau pour le lave-vaisselle et le lavage à la main ?

De plus en plus performants, les lave-vaisselles nouvelle génération consomment peu d’eau selon l’ADEME (l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). Dix litres s’avèrent nécessaires pour nettoyer la vaisselle de douze personnes. La même quantité est utilisée lorsque l’on fait couler le robinet de l’évier pendant une minute.

À moins d’être très vif, il est impossible de laver à la main la vaisselle de douze personnes durant un laps de temps aussi court. La quantité d’eau dépensée varie en fonction de la composition du foyer et de ses habitudes.

Une personne seule ou un couple gaspille peu d’eau pour faire la plonge. En revanche, une famille nombreuse aura intérêt à utiliser le lave-vaisselle plutôt que la solution manuelle. D’autant plus si le foyer a tendance à laisser couler l’eau.

La méthode la plus énergivore en électricité

Un lave-vaisselle n’utilise pas seulement de l’eau. Pour fonctionner, il a aussi besoin d’électricité. En effet, la machine consomme 1 kWh d’électricité par cycle. Selon l’ADEME, l’utilisation d’énergie se situe aux alentours de 171 kWh/an. Cela représente environ 2,3 % de la consommation d’énergie annuelle totale d’un logement.

On pense souvent que la plonge se révèle plus écologique, car on ne consomme que de l’eau. Faux ! À moins de laver sa vaisselle à l’eau froide, on utilise de l’électricité. Afin de faire chauffer l’eau, 2,5 kWh d’énergie s’avèrent nécessaire, cela équivaut à laisser en marche un sèche-cheveux pendant deux heures et demie.

Et pour le liquide vaisselle, qu’en est-il ?

Par an, on consomme 10 kg de poudre pour lave-vaisselle. Par ailleurs, les Français consomment entre trois et quatre litres de liquide vaisselle par an, soit quatre flacons de produit. Il est préférable d’éviter le surdosage afin de ne pas gaspiller inutilement. Un surplus de mousse n’a rien d’efficace et en plus, cela nécessite davantage d’eau pour rincer. On se limite plutôt à une noisette de liquide vaisselle. Que vous optiez pour l’une ou l’autre des deux techniques, utiliser un produit écologique reste de mise. Enfin, pour les adeptes du DIY, il est possible de fabriquer son propre liquide vaisselle ou ses pastilles pour lave-vaisselle à partir d’ingrédients naturels.