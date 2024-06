Le mois de juin est sans doute le mois le plus propice au jardinage. Les fleurs vous offrent un spectacle coloré et vous pouvez l'admirer en profitant du soleil. Il est aussi temps de préparer son jardin à l'été qui arrive.

Le mois de juin est un mois idéal pour jardiner, d’autant plus que votre jardin vous offre un spectacle éblouissant. L’herbe est belle et verte, les fleurs ont éclos et vous assurent un feu d’artifice de couleurs. Grâce aux longues journées ensoleillées, la terre est chaude et les végétaux sont boostés. Cependant, cela ne signifie pas que les jardiniers doivent se reposer sur leurs lauriers. Il y a toujours du travail à faire. Voici tout ce qu’il faut faire au jardin, au mois de juin.

Les travaux d’entretien du mois de juin

C’est durant cette période que les fleurs demandent un peu plus d’attention. On pince les plantes vivaces à floraison estivale afin de booster leur croissance. On inspecte les plantes pour les débarrasser des fleurs et feuilles fanées qui peuvent les épuiser inutilement. On peut également commencer à bouturer les hortensias, les rosiers, les œillets, les lilas, mais aussi les violettes et les bégonias. Il est aussi temps de tailler les arbustes printaniers comme les corètes et les cognassiers du Japon tout comme les bambous. Ce dernier étant un peu envahissant, on n’oublie pas de contrôler le nombre de nouvelles pousses en éliminant une tige sur deux. Il est aussi important de continuer à arroser les plantes, surtout en cas de fortes chaleurs et on pense à installer un paillage autour des pieds pour garder le sol frais.

Les fleurs à planter au mois de juin

Le mois du solstice d’été est idéal pour se préparer à un parc bien fleuri et faire de son jardin, un espace coloré. Juin est propice à la semence des fleurs biannuelles. Il est aussi possible de semer les tournesols ou les capucines. On peut planter des pétunias, des impatiences, des bégonias et des œillets d’Inde, mais aussi des fuchsias, cannas ou encore des roses trémières. Enfin, on peut planter les bulbes de bégonias ou de dahlias.

L’entretien de la pelouse

Logiquement, plus besoin de fertiliser, scarifier ou éliminer les adventices. Tout ce travail a été effectué les mois précédents. Néanmoins, pour garder une pelouse digne d’un terrain de golf, il faut continuer le travail d’entretien. Les jardiniers doivent continuer à arroser l’herbe, de préférence tôt le matin ou en fin de journée, afin que l’eau ne s’évapore pas trop rapidement. On n’oublie pas également de tondre régulièrement la pelouse et de recycler l’herbe coupée en la déposant dans le compost.

La chasse aux nuisibles

Avec le retour des beaux jours, les nuisibles sont aussi de sortie. On pense à inspecter de manière régulière les plantes pour éviter les attaques de pucerons et autres parasites. N’hésitez pas à introduire des larves de coccinelles qui vous en débarrasseront naturellement ou de traiter vos plantes avec un mélange de savon noir et d’eau si les attaques ont déjà commencé.