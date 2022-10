Quand déclenche-t-on les sirènes d’alerte comme samedi dans les Alpes-Maritimes ?

Ainsi, que faire alors si on entend la sonnerie d'alerte en dehors du premier mercredi du mois, comme ce samedi à Nice ? En cas d'alerte, il est recommandé par l'Intérieur de "rejoindre sans délai un local clos, de préférence sans fenêtre, en bouchant si possible soigneusement les ouvertures (fentes, portes, aérations, cheminées...), d'arrêter climatisation, chauffage et ventilation, et de se mettre à l'écoute de la radio : France Inter, France Info ou des radios locales". A noter que les enfants scolarisés sont pris en charge par l'école.

Le réseau national d'alerte de la population par sirènes en cas de catastrophes naturelles ou technologiques compte environ 4300 sirènes en France métropolitaine.