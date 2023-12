Quatre astuces 100 % naturelles pour des verres étincelants

Les verres ont tendance à se ternir avec le temps et perdent de leur éclat. Malgré un lavage quotidien, les traces de calcaire sont toujours solidement accrochées. Voici une liste d'astuces de grand-mère pour retrouver des verres étincelants !

On a tous remarqué la présence d'une couche blanche sur nos verres. Cette patine est causée par l'utilisation du lave-vaisselle, d'un détergent beaucoup trop riche en phosphates ou d'une eau trop calcaire. Plus on lave les verres et plus, ils perdent leur éclat, leur brillance et leur transparence. Que l'on se rassure, grâce à quelques astuces naturelles, il est possible de se débarrasser de cette couche peu agréable à regarder et à rendre l'éclat à ses verres.

Le vinaigre blanc pour rendre ses verres étincelants

C'est la star des produits d'entretien naturels. Il est très efficace pour laver, dégraisser et détartrer les surfaces. Et il peut faire briller vos verres ternes. Pour cela, on peut imbiber une éponge avec du vinaigre blanc et la passer sur les verres. On rince ensuite à l'eau tiède et on sèche. Ce lavage peut se faire de manière quotidienne. La deuxième technique nécessite un temps de trempage. On va remplir une grande bassine avec de l'eau chaude et ajouter environ 200 ml de vinaigre blanc. On va laisser tremper les verres pendant une heure avant de les rincer à l'eau claire sous le robinet.

La pierre d'argile, redoutable pour faire briller le verre

Appelée également pierre d'argent, cette pâte blanche, composée d'argile blanche et de savon, est naturelle, économique et très efficace contre les traces de calcaire et d'eau. Il suffit d'humidifier l'éponge, la frotter contre la pâte puis l'appliquer sur les verres à nettoyer. On va frictionner délicatement pour se débarrasser de la couche blanche, ensuite, on rince à l'eau tiède et on sèche avec un chiffon propre et sec.

La pomme de terre, l'ennemi du calcaire

Certains fruits et légumes sont très efficaces pour laver et nettoyer la maison. Parmi les armes secrètes, naturelles et économiques du ménage écologique, on retrouve la pomme de terre. Elle s'utilise très simplement. On la coupe en deux et on va venir frotter le verre terni avec une moitié du légume puis on lave avec de l'eau et du liquide vaisselle, on rince et on sèche. Si les traces sont récalcitrantes, on peut utiliser la manière forte : un bain avec un jus de pomme de terre et de l'eau chaude. On va laisser tremper pendant une petite heure et on les lave ensuite. Il ne devrait y avoir plus aucun signe de calcaire !

Le jus de citron, l'astuce qui sent bon !

Le citron est aussi un incontournable du ménage écologique et utiliser son jus est une technique bien connue de nos grand-mères pour faire disparaître le calcaire. Pour cela, on verse du jus de citron dans un vaporisateur et on pulvérise les verres. On saupoudre ensuite avec du sel fin. On va frotter délicatement puis rincer à l'eau chaude avant de sécher avec un chiffon propre et sec. La couche blanche disgracieuse ne sera qu'un lointain souvenir.