Quatre astuces insolites pour faire disparaître les poils d'animaux

On a beau aimer nos animaux de compagnie, on apprécie moins se retrouver avec leurs poils collés au canapé. Oui, eux aussi, adorent s'y lover en boule. Malheureusement, ils laissent beaucoup de poils derrière eux et on peut passer des heures à les enlever. Bien sûr, l'aspirateur est le moyen le plus efficace, mais en cas de panne de l'appareil, il existe des astuces pour se débarrasser des poils rapidement et efficacement.