Quatre astuces pour rendre heureux un chat d'appartement

L'homme a apprivoisé le chat dès le début de sa sédentarisation pour protéger les récoltes des rongeurs. Le félin s'est ensuite laissé "domestiquer" tout en conservant son instinct indépendant. Aujourd'hui, certaines races de chats sont très adaptées à la vie exclusivement en intérieur et des attentions quotidiennes suffisent à faire leur bonheur.

Même s'il ne sort qu'en cage de transport pour se rendre chez le vétérinaire ou en pension féline, le chat d'intérieur peut mener une vie heureuse. Elle est conditionnée par un espace adapté à ses besoins et par l'affection que vous portez à votre compagnon à quatre pattes. On vous donne quatre astuces pour rendre votre chat heureux en intérieur.

Astuce n°1 : laisser votre chat choisir son espace de repos

Avec quinze à vingt heures de sommeil par jour, le chat est un grand dormeur. Cependant, il dort profondément très peu de temps, car il reste attentif à son environnement, prêt à s'enfuir à la moindre menace. Pour dormir vraiment, il doit se sentir en sécurité, au chaud (ou au frais en été), à l'abri des courants d'air, du bruit et de tout ce qui pourrait perturber sa sieste. Il n'est donc pas rare qu'il multiplie les lieux de repos au cours de la journée. Comme son espace de vie est déjà restreint à la superficie du logement, laissez-le se déplacer au gré de ses envies afin de lui garantir la liberté dont il a besoin et d'éviter de générer du stress. Si vous ne souhaitez pas le voir sur votre lit, fermez simplement la porte de la chambre.

Astuce n°2 : définir des espaces pour chaque besoin du chat

Outre les lieux de repos qu'il choisira lui-même en fonction de ses envies du moment, pensez à définir deux autres espaces essentiels : celui de l'alimentation et celui de la litière. Une fois que vous avez déterminé les bons emplacements pour lui comme pour vous, ne changez pas, car le chat n'aime pas qu'on perturbe ses habitudes. Pour la nourriture et l'eau, privilégiez un espace hors de portée des autres animaux, où il peut se rendre à toute heure du jour et de la nuit. Pour la litière, offrez-lui un peu d'intimité en l'installant dans un recoin de l'appartement. Les odeurs ne doivent pas vous incommoder et le chat doit y avoir accès à tout moment.

Astuce n°3 : accorder du temps à votre chat tous les jours

Même s'il est indépendant et ne pleure pas dès que vous vous absentez comme pourrait le faire un chien, le chat a besoin de compagnie. Lorsqu'il a accès à l'extérieur, il peut côtoyer ses congénères, chasser, agrandir son territoire… si bien qu'il ne s'ennuie jamais ! Confiné dans un appartement, il appréciera passer du temps avec ses maîtres tous les jours pour jouer, recevoir des caresses, faire la sieste contre vous, etc. Il n'est pas utile de le solliciter des heures entières, mais de longues minutes à lui consacrer le matin puis plusieurs fois en rentrant le soir le rendront heureux.

Astuce n°4 : fournir au chat de quoi s'exercer physiquement et mentalement

Comme n'importe quel animal, le chat a besoin de se dépenser, surtout s'il vit en intérieur et qu'il est stérilisé, ces deux facteurs étant sources d'embonpoint. Outre vos séances de jeux quotidiennes, vous pouvez mettre à sa disposition quelques jouets qu'il peut utiliser seul quand il le souhaite. De la souris mécanique au simple bouchon suspendu au bout d'une ficelle accrochée à une poignée de porte, en passant par l'arbre à chats XL doté d'un véritable circuit entre les plateformes, à vous de choisir !

Par ailleurs, n'hésitez pas à solliciter son intelligence autant que son corps. Dès que vous avez un moment, installez un parcours d'agilité. Avec quelques gobelets et obstacles, créez un parcours pour votre félin, sans oublier la friandise et la caresse de récompense !

En votre absence, donnez-lui un distributeur de croquettes ludique. Il comprendra rapidement que faire rouler le jouet au sol délivre de la nourriture.