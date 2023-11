Quatre bonnes raisons d'avoir un aquarium chez soi

L'aquariophilie est une activité zen. Observer les poissons évoluer dans leur aquarium, se déplacer, se cacher et chercher de la nourriture est très apaisant. On y passe volontiers de longues minutes chaque jour pour se relaxer. Le stress diminue et, avec lui, la tension artérielle, on oublie les soucis du quotidien pendant quelques instants. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des aquariums dans les cabinets médicaux, car cet environnement aquatique est très pacifique, reconnu pour réduire l'anxiété des patients. Bien qu'un peu datée (2015), l'étude menée par des chercheurs des universités de Plymouth et d'Exeter, en partenariat avec le National Marine Aquarium de Plymouth, a prouvé les bienfaits de l'aquarium sur notre mental. Parue dans la revue scientifique Environment & Behavior, cette étude a démontré que face à un aquarium riche en espèces sous-marines, le stress et la pression artérielle des participants ont baissé en seulement quelques minutes d'observation.