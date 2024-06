On les appelle des mauvaises herbes et on les chasse dès qu'elles pointent le bout de leurs feuilles dans nos jardins. Ces plantes mal-aimées ont mauvaise réputation, pourtant, elles sont nécessaires pour les oiseaux et les insectes auxiliaires. On réhabilite les pissenlits, lierres et autres orties et on apprend à les aimer.

Elles sont les mal-aimées de nos jardins. Les orties, le lierre ou encore le pissenlit sont des plantes classées dans la catégorie "mauvaise herbe" ou "parasite". Si ces végétaux ont tendance à pousser là où on ne les attend pas, elles ont un rôle à jouer dans l'écosystème. Certaines sont aussi comestibles et peuvent vous aider à garder un organisme en bonne santé.

Le lierre

Il grimpe sur les façades des maisons ou des arbres, si bien que certains estiment que le lierre est une plante parasite et un "bourreau des arbres". C’est faux. En réalité, cette plante grimpante à une utilité dans le jardin. En grimpant sur les arbres, il lui apporte une protection contre le gel, mais aussi contre une trop forte humidité, de ce fait, le lierre réduit le risque de maladie fongique. Par ailleurs, il permet d’offrir le gîte et le couvert aux oiseaux qui peuvent se nourrir des baies, mais aussi se cacher sous les feuilles pendant la période de nidification. Enfin, en grimpant sur les façades, le lierre offre une isolation thermique naturelle à la maison.

Le pissenlit

Alors, oui, le pissenlit pousse partout. Cette plante n’a pas besoin d’être semée, car elle se ressème elle-même et de manière abondante. Vivace et particulièrement résistant, le pissenlit n’a peur ni du froid, ni du chaud, ni de la pluie et encore moins de l’humidité. Elle est même capable de résister… à l’asphalte. Si elle est mal-aimée par les jardiniers, elle est aussi une plante mellifère, indispensable aux abeilles et aux papillons. C’est également une plante que l’on peut utiliser en cuisine, mais aussi de manière thérapeutique pour prendre soin de son foie et de ses reins.

Le chardon

Mal-aimé à cause de ses feuilles piquantes et ses aiguilles, il est d’ailleurs classé dans la catégorie des mauvaises herbes. Pourtant, le chardon n’a rien de mauvais. Parmi les espèces, on trouve l'onopordum, le chardon bleu ou le carthame qui peuvent servir de fleurs d’ornement. Par ailleurs, le chardon est un garde-manger précieux pour des oiseaux, mais aussi pour les abeilles et les insectes auxiliaires. Si le sol du jardin est déséquilibré ou trop compact, les racines du chardon aident à l’aérer. Enfin, c’est une plante comestible, notamment les cirses qui ont un goût proche de l’artichaut.

L'ortie

Victor Hugo écrivait : "J’aime l’araignée et j’aime l’ortie, parce qu’on les hait". Il est vrai que l’ortie a mauvaise réputation, notamment à cause de ses feuilles qui provoque une réaction très urticante sur la peau. Pourtant, une fois séchée ou cuite, cette plante comestible révèle ses pouvoirs : les feuilles contiennent une multitude de minéraux et de vitamines qui contribuent à réduire la fatigue, stimule la circulation sanguine et soulage les douleurs articulaires. Par ailleurs, l’ortie sert de refuge aux larves de chenilles… avant qu’elles ne deviennent des beaux papillons !