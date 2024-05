Au printemps et en été, il n'est pas rare de trouver une portée de chatons. La recherche de leur mère est indispensable avant de déplacer les chatons. S'ils sont seuls, on peut les adopter ou les confier à un refuge.

Un discret miaulement qui vous interpelle depuis les buissons et vous voilà entouré d'adorables boules de poils. Vous pouvez alors les ignorer et passer votre chemin ou intervenir et les sauver. Mais, qu'ils soient téméraires ou terrorisés, ces chatons sont peut-être abandonnés par leur mère, ou pas. Chaque cas de figure appelle une réponse spécifique.

Ces chatons sont-ils vraiment seuls ?

Afin d'assurer la garde, la sécurité et l'allaitement de ses petits, la chatte a besoin de se sustenter. Lorsqu'elle vit dans la rue, la chasse, la fouille dans les poubelles et le chapardage de nourriture dans les habitations et les commerces alentours sont ses seules options. Elle doit donc quitter sa portée plusieurs fois par jour et s'éloigne plus ou moins en fonction de ce qu'elle trouve à proximité. Si vous passez à ce moment-là et découvrez les chatons, ils seront seuls et vous penserez qu'ils sont abandonnés. Pourtant, bien souvent, il n'en est rien, alors ne les touchez pas avant de vous en être assuré. Éloignez-vous et observez de loin ou repassez plus tard, afin de voir si leur mère revient ou non. Vous pouvez l'attirer et l'aider un peu en lui fournissant de la nourriture et de l'eau fraîche si le cœur vous en dit. L'état des petits vous indique également si leur mère a récemment pris soin d'eux ou non. Une fourrure bien propre et un ventre bien nourri vous indiquent que oui. Si, en revanche, la chatte ne revient pas, parce qu'elle est malheureusement décédée ou a été contrainte d'abandonner sa nichée pour une raison ou une autre, si vous constatez que les chatons n'ont pas été lavés et nourris depuis un moment, votre intervention leur sauvera certainement la vie.

Confier les chatons abandonnés à un refuge

Si vous êtes certain que la mère ne reviendra pas, vous pouvez attraper les chatons abandonnés, les mettre dans une cage de transport et les apporter à la SPA (Société Protectrice des Animaux), un refuge, une association ou un cabinet vétérinaire. Les bénévoles ou les professionnels prendront en charge les chatons et les prépareront à une adoption future ou les confieront à une autre entité plus à même de s'en occuper le cas échéant.

Adopter les chatons abandonnés

Vous avez le droit d'adopter directement les chatons, cette fois encore après vous être assuré que leur mère n'est pas seulement partie faire un tour. Le premier réflexe sera alors de consulter un vétérinaire. Il saura déterminer leur âge, s'ils sont sevrés ou non et s'ils souffrent d'une maladie ou d'une invasion parasitaire. Les chatons recevront le traitement adéquat et vous des conseils pour vous en occuper, en fonction de leurs besoins spécifiques. Il faut savoir que les frais vétérinaires seront à votre charge, mais de nombreux professionnels amoureux des animaux ne font pas payer la consultation pour un tel sauvetage ou vous proposeront un tarif plancher. Vous pouvez aussi vous adresser aux associations et refuges de votre commune.