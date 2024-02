Que faire dans son jardin au mois de mars ?

En mars, la nature se réveille après sa longue torpeur hivernale. Les premiers rayons de soleil nous rappellent que c'est le moment de préparer son jardin. Voici les travaux qui attendent les jardiniers avant le retour du printemps.

Le mois de mars annonce le retour prochain des beaux jours. Entre les journées ensoleillées et les gelées printanières, le jardinier doit poursuivre son travail de protection des plantes et des fleurs, mais aussi préparer la terre à reprendre son activité après le long sommeil de l'hiver.

Préparer la pelouse

Un green digne d'un terrain de golf se mérite et s'entretient. Mars est la période idéale pour implanter les nouveaux semis et verser de l'engrais afin de donner à la terre un petit coup de fouet en attendant le retour officiel des beaux jours. Si nécessaire, on ressème du gazon. On applique de l'anti-mousse au besoin, on ratisse et aère le sol.

On n'oublie pas de ramasser les feuilles mortes qui peuvent joncher la pelouse. Non seulement, elles peuvent provoquer l'apparition de maladies, mais elles bloquent également l'accès à l'eau et la lumière, ce qui ralentit la croissance de l'herbe, mais aussi des végétaux.

Vérifier les protections hivernales

Il n'est pas rare d'avoir des gelées au mois de mars, on en profite donc pour vérifier l'état des protections hivernales autour des végétaux les plus fragiles, mais aussi autour du bassin. Les oiseaux ne vont pas tarder à faire leur grand retour, profitez-en pour installer quelques nichoirs et préparez aussi les hôtels à insectes. Les petites bêtes sont de sortie lorsque le printemps arrive et elles peuvent être d'une aide précieuse pour garantir la bonne santé de votre jardin.

Tailler les arbres et arbustes

Il est venu le temps d'attraper les cisailles pour redonner une forme et relancer la croissance des plantes qui fleuriront cet été. Mars est la période idéale pour tailler les glycines, les rosiers (buisson et grimpant), mais aussi les hibiscus et chèvrefeuilles. On en profite aussi pour tailler les arbres fruitiers tout comme les haies. C'est l'occasion de les remodeler, d'enlever les branches mortes et les feuilles jaunies. On peut également ajouter une couche d'engrais verts pour les rebooster et s'assurer une belle croissance estivale. On inspecte les branches des arbres à la recherche d'éventuelles chenilles. Si vous trouvez des nids, on les enlève et on les brûle.

Planter les arbustes et plantes à floraison estivales

Au mois de mars, on plante forsythias, magnolias, cognassiers du Japon, mais aussi les hortensias, les céanothes d’été et les clématites qui fleuriront en été. Même si les températures sont encore un peu fraîches, il est toujours possible de planter les crocosmias, le glaïeul, le lys, car elles sont moins sensibles au froid. On n'oublie pas d'ajouter du terreau ou du sable lorsqu'on plante les bulbes, cela permettra une meilleure croissance et un meilleur drainage. Enfin, on enlève les adventices autours et dans les parterres et on apporte un peu d'engrais aux pieds des plantes.