Que faire dans son potager au mois de mars ?

Le printemps n'est plus très loin, mais l'hiver n'est pas encore tout à fait fini. Mars est le mois des entre-deux, mais surtout une période où on commence à réveiller la terre. Voici les travaux du jardinier à effectuer dans le potager avant l'arrivée des beaux jours.

Les beaux jours sont presque là. Le soleil fait timidement son apparition, par intermittence, le thermomètre remonte, signe que le printemps n'est pas loin. Mais, mars est un mois branché en mode shuffle, avec des variations de températures. Pour s'assurer un potager en bonne santé, prêt à repartir sur les bonnes bases, voilà les bons gestes à mettre en place.

Les travaux à effectuer dans le potager

Même si les bourgeons pointent doucement le bout de leurs nez, ce n'est pas encore le moment de retirer les protections hivernales. En effet, durant le mois de mars, les gelées printanières ne sont pas rares et les plantes les plus frileuses risquent de prendre froid. On maintient donc les paillis et les voiles, mais on peut enlever les châssis si le temps est clément et les journées ensoleillées. On en profite également pour apporter de l'engrais à la terre. Celle-ci reprend lentement son activité et un peu de nutriments lui donnera un bon coup de boost. L'alternance de pluie et de soleil a tendance à attirer les escargots et les limaces. Ces petites bêtes n'auront aucun problème à venir mâchouiller vos végétaux et s'attaquer à vos récoltes. Pour éviter cela, on dépose des coquilles d'œufs près des plants les plus fragiles après chaque épisode pluvieux.

Que semer et planter dans son potager ?

Le risque de gelées printanières et le froid qui peuvent s'inviter à tout moment sont à prendre en considération. Aussi, on choisit de planter uniquement des légumes qui ne craignent pas les températures fraiches. Lesquelles ? Les carottes, les navets, les petits-pois, les choux-fleurs. On peut par ailleurs planter quelques herbes aromatiques telles que l'aneth, le persil ou encore le cerfeuil. Si vous possédez une serre ou un espace intérieur ou sous abri, il est possible de semer vos tomates, vos aubergines et vos melons. Afin de les préparer pour l'été qui n'est plus très loin !

Que récolte-t-on en mars dans son potager ?

Les légumes plantés en hiver sont à prêt à être récoltés. Mars est le mois des épinards, des topinambours, mais aussi des endives, des poireaux, des betteraves et du fenouil. Si vous avez planté des oignons de printemps ou de l'oseille, il est temps de les récolter. De quoi préparer de bons petits plats réconfortants et de saison, qui vous feront du bien au palais, mais aussi à la santé.