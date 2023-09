Que faire dans son potager quand l'automne pointe le bout de son nez ?

L'hiver n'est pas encore là, si les températures ont chuté, le sol est encore chaud. C'est le moment de préparer le sol en l'aérant. On bêche la terre avec une grelinette et on profite pour ajouter un engrais vert comme un compost, du fumier ou de la terre végétale. Si vous remarquez des adventices, n'oubliez pas de les retirer à la main. L'automne est une saison humide et avec l'humidité, les limaces font leur grand retour. Pensez à prendre vos précautions pour protéger vos plantes et surtout les jeunes pousses. Dès le mois d'octobre, on commence à placer les paillis et les cloches autour des légumes les plus fragiles.