Que faire de la litière usagée de mon chat ?

La litière est l'accessoire indispensable du chat d'intérieur. Le gravier de litière est minéral ou d'origine organique. Selon sa composition, on peut parfois le composter.

Tous les ans, des kilos et des kilos de litière pour chat finissent à la poubelle dans chaque foyer qui abrite un félin d'intérieur. Cela n'a rien d'écologique, mais reste souvent la seule solution possible pour se débarrasser du gravier. À moins d'opter pour un autre type de litière, plus écoresponsable et, surtout, biodégradable et compostable !

Où jeter la litière minérale de mon chat ?

Malheureusement, la litière minérale traditionnelle ne se recycle pas. Il faut donc la jeter avec les déchets ménagers communs, dans un sac hermétique à part. En effet, les déjections de chat contiennent de nombreuses bactéries, dont la redoutable Toxoplasma gondii, des germes et parfois des parasites qui risquent de contaminer d'autres déchets avant et pendant le tri.

Théoriquement, les litières minérales "naturelles" (sans parfum ni ajout de composants chimiques anti-odeurs) ne polluent pas plus l'environnement que n'importe quel élément minéral et pourraient donc être jetées ou enterrées au fond du jardin, mais les déjections félines si. Elles peuvent contaminer les nappes phréatiques, le sol et tout ce qui pousse dessus. De plus, cela pourraient attirer d'autres animaux et les mauvaises odeurs seraient une gêne pour le voisinage. La poubelle est donc l'unique solution.

Peut-on transformer la litière pour chat en compost ?

À ce jour, aucune litière minérale n'est recyclable pour permettre sa réutilisation dans la fabrication de matériaux ou autre. En revanche, les litières végétales naturelles (copeaux de bois, papier, carton, cellulose…) sont biodégradables et donc compostables. Mais attention, en raison des micro-organismes pathogènes et des parasites contenus dans les déjections félines, il n'est pas question d'en faire du compost d'engrais pour vos fruits, légumes et aromates ! Vous risqueriez de les contaminer et de vous mettre en danger par la même occasion, même si vous triez la litière avant. Si votre compagnon à quatre pattes suit un traitement quelconque, les composants chimiques se retrouveront également dans la litière et sont nocifs pour la planète. Complété de déchets végétaux, ce compost doit uniquement servir à fertiliser vos plantes d'ornement. Un composteur exclusivement dédié à cet usage est donc indispensable.

Jeter la litière dans les toilettes : une fausse bonne idée

À moins que le fabricant n'en fasse mention explicitement sur l'emballage, jeter la litière du chat dans les toilettes n'est vraiment pas une bonne idée, surtout si elle est agglomérante. En effet, vous risquez de boucher les canalisations du bâtiment ou de contaminer et d'endommager la fosse septique de votre système d'assainissement individuel. Outre les frais onéreux de l'intervention du plombier, vous vous exposez au courroux de vos voisins si vous vivez en copropriété. Alors même si c'est confortable, abstenez-vous et jetez la litière à la poubelle ou utilisez-la pour fertiliser le jardin d'ornement en privilégiant un matériau compostable !