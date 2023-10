Que faire lorsque mon chien et mon chat ne s'entendent pas ?

Le chien et le chat sont à la fois semblables et différents. Ils sont nos animaux de compagnie depuis des millénaires et adorent leur relation avec leur maître, faite de bons soins, de jeux, de caresses, d'éducation… Pourtant, les similitudes s'arrêtent là, car ils fonctionnent différemment au quotidien. Très casanier, le chat a besoin de calme, d'un territoire dans lequel il se sent en sécurité, de longues siestes. Il n'interagit avec son entourage que lorsqu'il le veut bien et peut aisément rester seul une journée. De son côté, le chien dépend davantage de son propriétaire et supporte mal la solitude. Il est en demande permanente d'interaction pour jouer, se dépenser, faire des promenades, découvrir de nouveaux environnements… Tous ces besoins et traits de caractère opposés peuvent donc faire des étincelles entre vos animaux. Même leur langage corporel diffère ! Par exemple, le chien remue la queue pour montrer son contentement alors que c'est un signe d'agacement chez le chat.