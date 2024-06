La plupart des chats sont stressés en voiture. Les odeurs fortes, le mouvement du véhicule et la séparation avec leur territoire créent un inconfort. Il existe plusieurs solutions simples à mettre en œuvre pour calmer un chat stressé lors d'un voyage en voiture.

Vous avez prévu d'emmener votre chat en vacances ? Que ce soit la première fois ou que les fois précédentes aient été difficiles, il vaut mieux bien se préparer afin de réduire l'appréhension du déplacement en voiture. Voici quelques conseils à suivre quelques jours avant le départ et le jour J pour un trajet serein avec votre chat.

Pourquoi habituer le chat à sa caisse de transport avant le trajet en voiture ?

Quelques jours avant de partir en vacances, sortez la caisse de transport du placard et placez-la ouverte dans un endroit calme et accessible de votre habitation. Curieux par nature, votre chat ne manquera pas d'aller la visiter et d'y déposer des phéromones en y frottant les joues. D'inconnue, la caisse deviendra alors rassurante puisqu'elle aura été cartographiée comme partie de son territoire. Vous pouvez y attirer votre chat en installant un tissu portant déjà son odeur ou la vôtre, comme une serviette de toilette ou une fine couverture, ainsi qu'un de ses jouets favoris. L'important, c'est que votre chat s'habitue à cet accessoire, qu'il n'ait plus peur d'y entrer le jour du départ.

Les phéromones apaisantes pour chat : ça marche vraiment ?

Tous les animaux ne sont pas sensibles à l'effet apaisant des phéromones synthétiques. Cependant, cela vaut le coup d'essayer, car elles peuvent vraiment détendre votre chat durant les trajets en voiture. Vous pourrez alors en diffuser dans le sac de transport avant le départ et pendant vos déplacements. N'hésitez pas à en discuter avec votre vétérinaire ou pharmacien quelques semaines avant le départ afin d'avoir le temps d'essayer plusieurs produits si nécessaire ! Les phéromones apaisantes pour chat sont disponibles en spray et en comprimés, à vous de voir ce qui fonctionne avec votre compagnon à quatre pattes. Il existe aussi des compléments alimentaires anti-stress et des tranquillisants plus forts pour les animaux les plus anxieux, mais il vaut mieux avoir l'avis professionnel d'un vétérinaire avant d'en donner à votre chat.

Rester zen soi-même : pourquoi c'est important pour le chat ?

Nos animaux de compagnie sont très empathiques et captent nos émotions. Si vous appréhendez fortement le départ ou montrez une excitation intense à l'approche des vacances, ils ressentent que quelque chose se prépare et vous met dans tous vos états. Autant que possible, vous devez rester le plus détendu possible pour ne pas transmettre de stress superflu à votre félin. Si pendant le trajet, le chat émet des miaulements forts et rauques empreints d'anxiété, lui enjoindre de se taire en élevant la voix ne fera que renforcer ses craintes. Au contraire, arrêtez-vous et prenez quelques instants pour lui parler doucement et calmement, pour le caresser un peu à travers les barreaux de la cage ou même jouer avec lui. Il est alors déconseillé de le faire sortir, car il risquerait de vous échapper et de s'enfuir en se mettant en danger.

Enfin, assurez-vous que la cage de transport soit d'une dimension confortable, que votre chat puisse s'y allonger et s'y retourner facilement sans être trop à l'étroit. Pensez aussi à la recouvrir d'un linge fin si votre matou est apeuré par l'environnement inconnu de l'habitacle.