Que faire quand son passeport est périmé et qu'on part à l'étranger ?

Si vous planifiez un voyage au sein de l’Union européenne, vous pouvez déjà souffler. Un passeport en cours de validité ne sera pas nécessaire dans la plupart des cas. Si vous voyagez au sein de l’espace Schengen, il n’est pas nécessaire de présenter une pièce d’identité pour passer une frontière terrestre. Elle sera en revanche obligatoire pour prendre l’avion ou plus généralement en cas de contrôle, au même titre qu’en France. Dans les deux cas, la carte d’identité suffira. Elle est également acceptée pour se rendre dans les pays de l’UE non-membres de Schengen (Bulgarie, Chypre, Croatie, Irlande, Roumanie) ainsi qu’en Suisse. Par ailleurs, l’Egypte, la Turquie et la Tunisie peuvent se contenter de la carte d’identité dans certains cas (voyages courts, voyages de groupe, sous condition de visa…)

Si votre carte d’identité est également périmée, là encore voyager en Europe reste possible. La majorité des états-membres acceptent les passeports périmés depuis moins de cinq ans (hors Pays-Bas et territoires français d’Outre-Mer). Concernant la carte d’identité, la situation est plus complexe. La plupart des pays européens exigent qu’elle soit en cours de validité. Celle-ci a été prolongée de 10 à 15 ans en France, mais tous les États européens ne reconnaissent pas cette mesure. Seuls la Suisse, la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg et Malte ont expressément confirmé l’accepter. Les règles pouvant varier dans le temps et selon les pays, il convient de vérifier les détails sur le site du ministère des Affaires étrangères pour chaque destination.