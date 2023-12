Que faire si mon chat est enrhumé ?

Les changements de saison et les temps froids sont propices au virus du rhume. Courant chez les humains, il l'est aussi chez nos chats domestiques. Souvent bénin, le rhume du chat doit tout de même être surveillé et soigné.

Votre chat éternue, son nez coule, ses yeux sont larmoyants et il est moins actif qu'à l'accoutumée ? Il souffre probablement d'un rhume. Avec des soins appropriés, de l'attention et du repos, il se remettra vite de ce virus hivernal s'il n'y a pas de complications. On fait le point sur les causes, les symptômes à surveiller et les traitements contre le rhume du chat.

Le rhume chez le chat : un système immunitaire affaibli

Comme nous, le chat est sensible aux baisses des températures et à l'humidité en automne et en hiver. À la recherche d'un hôte, les virus et bactéries mettent son système immunitaire à l'épreuve. S'il est déjà un peu affaibli par le froid, le stress, la maladie ou simplement par une alimentation inadaptée, le responsable du rhume s'installe facilement et provoque une ribambelle de symptômes caractéristiques.

Quels sont les symptômes du rhume du chat ?

Ils sont très semblables aux nôtres et reconnaissables, marqués par un affaiblissement général. Les éternuements sont parfois accompagnés de toux. On relève souvent un écoulement nasal et des yeux larmoyants, avec éventuellement une conjonctivite. Le chat a aussi de la fièvre et moins d'intérêt pour le contenu de sa gamelle.

Que faire si mon chat a un rhume ?

Le responsable du rhume est un virus. Il n'y a donc pas de traitement antibiotique possible pour l'éliminer et on traite juste les symptômes, le temps que le système immunitaire reprenne le dessus et éradique le virus.

Tout d'abord, garder l'animal au chaud et au calme l'aide à se reposer et réduit l'exposition à d'autres agents pathogènes. On lui propose une nourriture qu'il aime, humide de préférence s'il éprouve des difficultés à manger ses croquettes, toujours avec un bol d'eau claire pour garantir une bonne hydratation. S'ils coulent, vous pouvez nettoyer délicatement son museau et ses yeux avec un coton imbibé de sérum physiologique.

Les symptômes ne devraient pas se prolonger au-delà de quatre à cinq jours. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire d'urgence, car il peut y avoir une autre infection, ou le rhume peut être lui-même le symptôme d'une maladie plus grave. Après diagnostic, le vétérinaire pourra éventuellement prescrire un traitement plus important, avec un antibiotique contre une infection secondaire, un anti-inflammatoire, un anti-tussif, des inhalations…

Le rhume du chat est une maladie contagieuse qui se transmet aisément entre félins (mais pas à l'homme). Si vous avez plusieurs chats, isolez rapidement le malade et surveillez les autres. Pensez aussi à nettoyer minutieusement l'environnement du chat (litière, coussin, gamelles…) afin d'éliminer les agents pathogènes qui pourraient en profiter pour s'attaquer à l'animal affaibli.

Le rhume du chat : un symptôme du coryza

Redouté par tous les propriétaires de chats, le coryza est une maladie respiratoire grave. Le rhume fait partie de ses symptômes caractéristiques. Si vous suivez le protocole classique, vous avez dû vacciner régulièrement votre compagnon à quatre pattes depuis son enfance et il est donc protégé contre le coryza. Si ce n'est pas le cas, un rhume qui se prolonge ou qui s'aggrave rapidement doit vous alerter. Une consultation vétérinaire d'urgence s'impose afin de poser un diagnostic et de traiter l'animal dans les meilleurs délais. Plus on intervient tôt, meilleures sont les chances de survie du chat !