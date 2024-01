Que faire si mon chat mange du papier ou du plastique ?

Le syndrome du pica se traduit par l'ingestion de matériaux non comestibles. Ce trouble psychologique existe chez les animaux comme chez les humains. Souvent lié au stress chez le chat, il peut avoir des conséquences sur sa santé.

Votre chat grignote et avale régulièrement du papier, du plastique, du carton ou du tissu ? Il souffre probablement du syndrome du pica, un trouble alimentaire qui touche parfois les animaux stressés ou malades. Au-delà de l'incongruité des éléments ingérés, laisser faire votre compagnon à quatre pattes est dangereux et il faut donc intervenir rapidement sur l'origine du trouble.

Quelles sont les causes du pica chez le chat ?

Le pica, ou picage, est un trouble du comportement alimentaire à prendre au sérieux. Alors que le chaton mordille naturellement tout ce qui passe à la portée de son jeune museau curieux, les expériences doivent cesser après le sevrage maternel. En effet, la mère apprend à ses petits à se méfier et à ne pas manger n'importe quoi. Si l'ingestion de produits non comestibles persiste, réapparaît à l'âge de la puberté (six à huit mois selon les races) ou plus tardivement à l'âge adulte, elle est considérée comme un trouble obsessionnel compulsif (TOC).

L'anxiété est la cause la plus courante du pica. Elle peut avoir de nombreuses origines, du changement total d'environnement (abandon, décès du maître, déménagement…) au simple petit bouleversement des habitudes (déplacement d'un meuble, soudaine interdiction d'accès à une pièce, changement d'alimentation…).

Certaines maladies peuvent aussi déclencher le syndrome du pica : les troubles digestifs chroniques, un trouble neurologique suite à un choc, la péritonite infectieuse féline (PIF), la déficience en pyruvate kinase (PKDef)...

Que faire pour empêcher mon chat de manger n'importe quoi ?

Il est important de ne pas laisser le syndrome du pica s'installer et perdurer chez votre chat. Constitués de cellulose, le carton et le papier ne présentent pas de danger particulier en cas d'ingestion occasionnelle en petite quantité. Toutefois, leur contenance en encres, colles et solvants peut entraîner des troubles digestifs, voire un empoisonnement, à la longue. De leur côté, les plastiques, tissus, graviers de litière et autres petits cailloux sont plus dangereux, car ils risquent de provoquer un étouffement, des lésions sur les organes ou une occlusion intestinale. C'est une urgence vétérinaire !

Si vous constatez que l'ingestion de matériaux non comestibles se reproduit, prenez rendez-vous chez le vétérinaire afin d'en déterminer la cause. Il fera des examens médicaux (analyses, imagerie…) à la recherche des maladies comptant le pica parmi leurs symptômes et proposera, le cas échéant, un traitement adapté.

Si le stress est à l'origine du pica de votre chat, vous devrez créer (ou recréer) un environnement serein et sécurisé pour qu'il s'apaise et retrouve progressivement un comportement normal. Cela passe généralement par davantage d'interactions, avec des jeux et des caresses. Vous pouvez aussi diffuser des phéromones apaisantes, lui donner de l'herbe à chat… Il n'y a pas de traitement miracle contre le syndrome du pica et vous devrez donc être patient.