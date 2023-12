Que faire si mon chat souffre d'ataxie ?

L'ataxie est un trouble locomoteur aux causes variées. Elle touche les animaux, mais aussi les humains. Un chat atteint d'ataxie peut être soigné dans certains cas.

Votre chat perd souvent l'équilibre, se déplace avec difficulté et tombe sans raison particulière ? Il souffre peut-être d'ataxie, nom formé sur le préfixe privatif "a" et "taxie" qui signifie "ordre". Ce trouble de la coordination des mouvements peut avoir des causes multiples, mais ses symptômes sont caractéristiques.

Qu'est-ce qui provoque l'ataxie chez le chat ?

Dans la plupart des cas, l'origine de l'ataxie est neurologique. Elle n'est pas une cause à elle seule, mais le symptôme d'une maladie ou d'un trouble, avec trois formes possibles. L'ataxie vestibulaire est liée à l'oreille interne qui joue un rôle majeur dans le maintien de l'équilibre. Elle survient quand l'oreille interne dysfonctionne, ne répond plus correctement aux ordres du cerveau ou cesse tout bonnement de fonctionner. L'ataxie médullaire est causée par une lésion de la moelle épinière, une maladie hépatique ou rénale. Enfin, dans le cas de l'ataxie cérébelleuse, le cervelet pose problème, en raison d'une infection (péritonite infectieuse féline, leucose…), d'une tumeur, d'un traumatisme (chute, accident…) ou d'un AVC. En outre, une intoxication alimentaire, un empoisonnement ou une otite non soignée qui s'aggrave peuvent déclencher une ataxie.

Quels sont les principaux symptômes de l'ataxie du chat ?

Un chat atteint d'ataxie éprouve des difficultés visibles à se déplacer. Sa démarche est déséquilibrée, chancelante, maladroite, difficile. Ses mouvements perdent leur coordination et leur souplesse, rendant la marche, la course et les sauts hasardeux, avec des chutes. Ses pattes ne semblent plus répondre correctement aux ordres envoyés par le cerveau, un peu comme s'il était soûl. Il peut aussi souffrir de vomissements, de tremblements. Rapidement, le chat comprend que quelque chose ne va pas et devient anxieux. Le stress peut alors amplifier le phénomène, mais aussi le rendre craintif et agressif. Il cesse ses activités et se replie dans un coin dans lequel il se sent en sécurité, au calme et à l'abri des regards.

Si vous constatez ces symptômes chez votre compagnon à quatre pattes, prenez vite un rendez-vous chez le vétérinaire, car il faut identifier rapidement la cause de l'ataxie.

L'ataxie peut-elle être soignée ?

Cela dépend de l'origine des symptômes. Le vétérinaire réalise différents examens et analyses afin de poser un diagnostic : analyse sanguine, scanner ou IRM, prélèvement du liquide céphalo-rachidien… L'ataxie étant un symptôme et non une cause, il faut repérer cette dernière et la soigner par des antibiotiques ou une intervention chirurgicale pour voir le trouble locomoteur disparaître lors de la guérison.

Si la maladie en cause est incurable, si l'animal ne peut être traité (parce que trop âgé par exemple) ou si l'ataxie se poursuit, le chat devra vivre avec. Dans ce cas, vous pouvez l'aider en lui aménageant un environnement adapté de plain-pied et en faisant preuve de patience. Une alimentation équilibrée et le maintien de l'activité motrice par le jeu lui éviteront l'embonpoint dû à son nouveau comportement sédentaire. N'oubliez pas de continuer de jouer avec lui pour stimuler ses capacités cognitives et de lui témoigner votre affection !