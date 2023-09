Que faut-il prévoir pour bien accueillir un chaton à la maison ?

Le jeune félin a besoin de deux gamelles : une pour l'eau et une pour la nourriture. On privilégie les matériaux de qualité alimentaire solides, hygiéniques et faciles à nettoyer comme l'inox, la céramique ou le verre. Vous pouvez également acheter un sac de croquettes junior (adaptées à son âge et à ses besoins nutritionnels) et, éventuellement, de la nourriture humide en boîtes ou en sachets, toujours pour chatons.