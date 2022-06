Que fête-t-on à la Pentecôte ?

Initialement, la Pentecôte célèbre un rendez-vous religieux important pour les chrétiens. Ainsi, selon la Bible, 50 jours après Pâques, une foule se serait rassemblée pour célébrer Chavouot (fête juive) quand les Apôtres, Marie et quelques proches auraient entendu un bruit ressemblant à un coup de vent. Puis, des sortes de langues de feu auraient rempli la pièce et se seraient posées sur chacun d’eux. Tous auraient été emplis du Saint-Esprit et se seraient mis à parler dans d’autres langues. La Pentecôte célèbre donc l’arrivée du Saint-Esprit, qui depuis est devenu le troisième élément de la trinité avec le père (Dieu) et le fils (Jésus).