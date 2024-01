Que risquez-vous en détournant la carte de stationnement d’une personne handicapée ?

Photocopie d’une carte mobilité inclusion sur le pare-brise, justificatif d’un membre de la famille pour se soustraire à une amende… Les communes accentuent leurs contrôles pour endiguer ces comportements frauduleux. Attention, ces usages peuvent vous coûter cher.

Jusqu’à 75 000 euros d’amende et 5 ans d’emprisonnement. Le Code pénal a la main lourde en cas d’usage d’une Carte européenne de stationnement (CES) ou d’une Carte mobilité inclusion stationnement (CMI-S) contrefaite ou falsifiée. Impossible de vous arroger un droit qui ne vous est pas destiné.

À l’heure où l’aventurier Philippe Croizon présente une application pour aider les personnes handicapées à se garer, les fraudes à la carte de stationnement se poursuivent. Emprunter la carte d'un proche consentant, garder pour votre usage celle d'un parent décédé, fabriquer des cartes à l’aide d’un logiciel de retouche graphique, voire voler les cartes des personnes handicapées en fracturant les voitures… Autant de techniques illégales et répréhensibles que le Code pénal sanctionne automatiquement.

Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) permet à une personne atteinte d’un handicap de disposer d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Ce document offre un stationnement gratuit sur les places réservées et sur les places payantes. Il doit être apposé en évidence à l’intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé. La date de validité, le numéro et le cachet de l’autorité qui l’a délivrée doivent rester visibles depuis l’extérieur du véhicule.

L'usage indu est puni

Attention : "La carte de stationnement ne peut être utilisée que par son bénéficiaire ou par son accompagnateur, en sa présence et doit donc être retirée dès lors que la personne handicapée n’utilise plus le véhicule", précise le Code de l’action sociale et des familles.

"L’usage indu de la carte d’invalidité, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la canne blanche est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ᵉ classe", poursuit le CASF. En l’occurrence, il s’agit de 1 500 €.

Si vous vous garez sans carte sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, les policiers municipaux peuvent dresser un procès-verbal de 135 €.