Que sait-on de ce calendrier de l'armée, accusé de faire la promotion du voile ?

Alors que le port du voile est interdit pour les militaires, le ministère a-t-il cherché à le mettre en avant ? Celui-ci indique que non, puisque "le calendrier qui circule sur les réseaux sociaux est une initiative d’une équipe d’un service du ministère" et ne constitue "en aucun cas le calendrier du ministère des Armées, comme cela a été affirmé". Une explication qui fait suite à une réponse sans doute un brin précipitée sur Twitter, où le compte officiel du ministère évoquait à l'origine un "photomontage", avant de supprimer son message.



On apprend ce lundi que si le calendrier est bien réel, il s'agit en fait d'un "produit interne d’un service", qui n'a dès lors "aucune valeur officielle". Ce projet n’a, en outre, "jamais été validé par la hiérarchie". Pour appuyer son propos, le ministère ajoute que "depuis 2020", il a pris la décision de ne plus produire de calendrier dans une démarche de développement durable".