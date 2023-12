Que veut dire votre chat lorsqu’il pétrit avec ses pattes ?

Le chat pétrit pour montrer son affection. Le pétrissage est un moyen pour les félins de marquer leur territoire. Il se peut que le chat pétrisse lorsqu’il est stressé.

Sur un lit, un coussin, une couverture ou bien sûr sur les genoux de son maître, il est commun de voir le chat pétrir. Et parfois cela peut durer de longues minutes avant que votre compagnon ne cesse ses petits mouvements avec ses pattes avant. Mais pourquoi fait-il ça ? On vous explique.

Que signifie ce pétrissage ?

Dans bien des cas, un chat qui pétrit est un chat heureux, qui savoure le moment qu’il est en train de vivre. Si votre chat pétrit lorsqu’il est sur vos genoux, vous pourrez d’ailleurs peut-être l’entendre ronronner par la même occasion. Cela peut être un peu douloureux si ses griffes sont longues, mais le pétrissage est un moyen pour votre chat de vous montrer son affection, peut-on lire sur le site Vetostore. Très possessif, cela peut aussi être un moyen pour votre animal de compagnie de montrer aux autres éventuels félins, que vous êtes son maître et que la place est déjà prise. De même, lorsque le chat pétrit sur une couverture ou tout autre objet, il cherche à marquer son territoire et déposer ses phéromones, explique le site Purina. Mais le pétrissage est aussi instinctif pour le chat puisque c’est l’un des tout premiers gestes qu’il réalise dans sa vie. Il pétrit en effet les mamelles de sa mère pour faire venir le lait et donc pour se nourrir.

Est-ce normal qu’un chat pétrisse ?

Il est donc tout à fait naturel pour un chat de pétrir, certains le faisant plus que d’autres. Si ce geste n’est pas habituel chez votre animal, peut-être est-il intéressant de chercher la cause de ce pétrissage. En effet, cela peut alors témoigner d’un état de stress. Certains chats peuvent se mettre à pétrir, par exemple lorsqu’ils changent d’environnement, pour des vacances ou lors d’un déménagement. Une visite chez le vétérinaire ou un trajet en voiture peut aussi être source de stress pour les chats, qui se mettent alors à pétrir pour se rassurer. Il existe des anti-stress qui peuvent les aider à les calmer. Vous pouvez demander l’avis d’un professionnel pour vous aiguiller vers la solution la plus adaptée.

À noter que le pétrissage est un comportement instinctif du félin et qu’il est donc fortement déconseillé de l’empêcher de le faire. Si vous craignez pour vos genoux ou votre canapé, n’hésitez pas à vous munir d’une couverture pour protéger le tout des griffes de votre animal. Vous pouvez aussi lui acheter un griffoir ou lui couper le bout des griffes pour limiter les dégâts. En espérant qu’il coopère dans cette manœuvre.