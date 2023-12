Quel comportement adopter face à une belle-famille envahissante ?

Des tensions récurrentes avec la belle-famille peuvent avoir de graves répercussions sur le couple. Il est important de fixer des limites dès que possible pour éviter de subir une situation pesante. Si la communication ne fonctionne pas, gardez votre calme et prenez vos distances.

Lorsque l’on choisit sa moitié, on prend aussi le pack famille, tout compris et sans frais supplémentaires ! Si tous les foyers souhaiteraient que l’entente entre les différents membres soit parfaite, ce n’est pas toujours le cas. Et les différends peuvent parfois peser sur la relation amoureuse. En effet, la belle-famille figure dans le top cinq des causes de disputes de couples ! Les caractères des uns ne matchent pas forcément avec ceux des autres, surtout si beau-papa ou belle-maman a tendance à prendre beaucoup de place dans votre vie. Pour tenter d’apaiser les tensions, mais aussi permettre à chacun de trouver un équilibre, voici deux règles à suivre.

Apprendre à dire non et à fixer des limites

Le couple est créateur de nouveauté, c’est donc à lui de fixer son espace de liberté. Si votre partenaire avait pour habitude de manger tous les dimanches midi chez ses parents, mais que ce rythme ne vous convient pas, il faut en discuter, d’abord entre vous, puis avec la belle-famille. Lorsqu’un “enfant” construit un nouveau foyer, la maman ou le papa peut avoir le sentiment de le perdre, ou de perdre son amour au profit d’une autre personne. C’est parfois cette peur de l’abandon qui fait naître des tensions entre une femme et sa belle-mère par exemple. Il est donc important de trouver son équilibre et d’apprendre à fixer des limites. Sans être désagréable ou froid, n’ayez pas peur de dire non par peur de froisser l’autre.

Parler des sujets qui fâchent avec douceur

La communication est la clé, il est donc important de cultiver l’échange. Si vous avez accepté beaucoup trop de choses sans ne jamais rien dire et que la coupe est pleine, il ne sert à rien de crier pour vider votre sac. Aucun conflit ne sera résolu de cette façon, bien au contraire. Vous pouvez organiser une discussion autour de la table pour parler des problèmes avec douceur, tact et courtoisie. Avant de démarrer, promettez-vous de tous vous écouter sans vous couper la parole. Le but n’est pas de mettre en œuvre un procès, mais d’exprimer ses émotions à des fins de bonne entente et d’équilibre entre les divers membres de la famille.