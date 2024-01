Quel est le chien le plus dangereux du monde ?

Le chien d'aujourd'hui descend du loup, un prédateur carnivore redoutable dans la nature. Malgré des millénaires de domestication et de sélection génétique, il faut rester sur ses gardes avec un chien. Certaines races sont néanmoins plus à craindre que d'autres.

Dans la sagesse populaire, ce n'est pas du chien qu'il faut avoir peur, mais de son maître. Autrement dit, n'importe quel toutou peut être dangereux et même le chien d'apparence la plus féroce peut être le plus doux des agneaux s'il est très bien éduqué. Toutefois, la mâchoire surpuissante, les crocs acérés et la musculature développée de certains les font entrer dans la catégorie des animaux dangereux dont il faut vraiment se méfier.

Le Pitbull : pourquoi a-t-il la réputation de chien le plus dangereux ?

Également connu sous le nom d'American Staffordshire Terrier, le Pitbull d'aujourd'hui ne ressemble plus vraiment à ceux qui naissaient dans la première moitié du XXᵉ siècle. De génération en génération, on les a sélectionnés pour les rendre plus trapus et plus effrayants afin d'en faire des chiens de combat et des gardiens. La pression des mâchoires peut atteindre 106 kg/cm², de quoi causer d'importants dégâts physiques ! Il appartient aux chiens d'attaque dits de première catégorie, avec obligation d'un permis de détention. Cependant, c'est aussi un excellent chien de famille, très affectueux et protecteur lorsqu'il est bien éduqué et maîtrisé par son propriétaire. Sans peur, le Pitbull est un féroce adversaire pour qui oserait s'aventurer sur son territoire ou attaquer un membre de son foyer.

Le Rottweiler : pourquoi est-il considéré comme un chien dangereux ?

D'origine allemande et issu de croisements avec des chiens de berger, le Rottweiler est un chien de deuxième catégorie, celle des chiens de garde et de défense. Comme le Pitbull, un permis de détention est obligatoire, car cet animal est redoutable et ne doit donc pas être mis entre toutes les mains. En effet, le Rottweiler est doté d'une mâchoire surpuissante (149 kg/cm² de force surfacique), d'un gabarit imposant, d'une musculature bien développée, d'une intelligence vive et d'un fort instinct de protection envers sa famille. Même s'il sait être très affectueux, il a un caractère dominant qu'il faut savoir maîtriser sous peine d'en faire une machine de guerre incontrôlable et très dangereuse. Les infos relatent régulièrement des blessures mortelles infligées par un Rottweiler à son maître, comme ce fut le cas encore le 29 décembre 2023 dans le Maine-et-Loire.

Le Berger allemand et le Berger belge Malinois : deux chiens dont il faut se méfier

Les chiens de berger sont dressés pour conduire et protéger les troupeaux contre les prédateurs. Ils n'ont donc pas peur d'attaquer tout intrus qu'ils considèrent comme une menace. Par leur gabarit, leurs crocs et leur instinct de protection, le Berger allemand et le Berger belge Malinois sont des adversaires dangereux en cas d'attaque. Leur seule présence est dissuasive. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'ils soient les races privilégiées des services de police et de douanes. Bien dressés, ils sont cependant d'adorables compagnons pour toute la famille.

Le Doberman : une réputation méritée ?

Avec ses oreilles pointues et fermement dressées, sa taille imposante, sa silhouette musclée et élancée, le Doberman fait un excellent chien de garde. Particulièrement intelligent et réactif, il n'hésite pas à s'interposer pour défendre son territoire et les membres du foyer. Ses morsures sont redoutées, tout comme sa vitesse à la poursuite d'un intrus. Le Doberman n'en est pas moins un chien affectueux et très doux s'il est correctement éduqué.

De nombreux autres chiens ont une solide réputation d'animaux féroces : le Braque, le Beauceron, le Mastiff, le Cane Corso, le Malamute d'Alaska… Mais il faut garder en tête que même un Labrador ou un Caniche peut être dangereux si on menace ceux qu'il aime ou s'il n'a pas reçu une bonne éducation et l'affection qu'il mérite de son maître !