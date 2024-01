Quel type de portail choisir pour un terrain en pente ?

Un portail permet de protéger et de sécuriser une propriété. Sur un terrain en pente, l'installation peut susciter quelques interrogations. Il faut choisir un portail qui prend en compte le dénivelé.

Avoir un terrain en pente n'empêche pas la pose d'un portail. En revanche, il est vrai que l'opération est un peu plus compliquée. Un portail trop haut risque de s'ouvrir avec difficulté. Un portail trop bas, lui, aura du mal à se fermer. Mais, qu'on se rassure, il n'y a rien d'insurmontable. En effet, il existe des solutions qui permettent de contourner cette difficulté afin de protéger sa maison et de sécuriser sa propriété malgré l'inclinaison. On passe en revue les portails qui s'adaptent à un terrain pentu.

Le portail à battant : compliqué, mais pas impossible

Ce type d'aménagement peut s'adapter aux entrées en pente, mais demande un peu d'aménagement selon les contraintes. Tout d'abord, il est préférable d'opter pour un système motorisé. Les moteurs à vérins sont conseillés, car ils peuvent supporter le poids du portail. Par ailleurs, il faudra penser à inverser le sens d'ouverture par rapport à la pente. Si la pente est une montée, le portail devra s'ouvrir vers l'extérieur, si elle est en descente, c'est le contraire. Dans ces deux situations, il est possible de choisir des portails avec régulateurs de pente pour compenser la pente et éviter que les battants frottent le sol et s'abîment.

Le portail coulissant, une solution très répandue

Cette installation est très efficace pour les terrains pentus. Par ailleurs, le portail coulissant est très esthétique et le moteur moins sollicité. Mais, pour installer ce type de portail, il faut être certain de posséder suffisamment d'espace de refoulement sur un des côtés. Soyez rassurés, si ce n'est pas le cas, il existe des portails coulissants à deux vantaux. Le portail coulisse alors des deux côtés et réduit l’espace de refoulement. Par ailleurs, il faudra installer un portail coulissant nécessite la pose d'un rail de guidage qui s'installe après avoir aplani le sol et coulé une longrine de béton.

Le portail autoportant, le nec plus ultra

C'est sans doute la solution la plus adaptée aux terrains pentus. Le portail autoportant étant suspendu, il n'y a pas de rail ou de seuil. De ce fait, il permet de contourner les désagréments causés par l'inclinaison. Un bras mobile permet l'ouverture et la fermeture et ne nécessite pas beaucoup de travaux. Par ailleurs, le portail autoportant peut être battant ou coulissant. Robuste, esthétique, un entretien moindre, c'est la solution idéale pour les propriétaires de terrains en pente.