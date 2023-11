Quelle clôture choisir pour éviter que votre animal ne se fasse la malle ?

C'est la solution la plus simple. Ériger une clôture qui soit haute et profonde à la fois. L'animal ne pourra ni escalader ni creuser sous terre pour passer sous le grillage. Il s'agit là d'une méthode traditionnelle qui convient au petit terrain. Quand on est en présence d'une plus grande surface, ériger un grillage est plus onéreux et très long à mettre en place. En plus, ce n'est pas très esthétique.