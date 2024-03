Quelle est cette couleur que l'on verra dans tous les salons en 2024 ?

Les premiers rayons de soleil annonciateurs du printemps vous donnent envie de changer la maison ? Chaque année, les tendances décos changent et il n'est pas simple de suivre. Découvrez la couleur en vogue en décoration pour cette année.

Le printemps arrive et avec lui, l'envie de changer de décor. C'est le moment idéal pour sortir les pinceaux et refaire une beauté à son intérieur. Mais parmi la ribambelle de couleurs proposées par les fabricants de peintures, il est parfois difficile de savoir laquelle choisir. Or, c'est primordial. Après le vert sauge et le bleu Klein, quelle est la couleur tendance qui ornera nos murs cette année ? On vous dit tout.

Le Peach Fuzz, la couleur de l'année 2024

Chaque année en décembre, Pantone annonce la couleur phare qui illuminera l'année suivante. Pour 2024, la tendance est au "Peach Fuzz", une déclinaison rose-orangée, à la fois pop et douce, une touche pastel synonyme de tendresse. Pour Pantone, cette nuance présente une "nouvelle approche de la douceur. Une nuance tendre qui exprime le désir d'être proche des êtres aimés ; dont l'étreinte chaleureuse et accueillante transmet un message de compassion et d'empathie". Cette année, donc, on mise sur la reconnexion, la douceur et sérénité. Cela tombe bien, puisqu'avec le télétravail, on passe beaucoup de temps à la maison, autant être entouré par une couleur qui fait du bien à l'âme et au cœur !

Ces autres tendances pour varier les nuances

Cela fait quelques années déjà que des couleurs éclatantes s'installent dans nos intérieurs. Un vent seventies souffle sur la déco intérieure, pour apporter du pep's à notre salon : rouge, jaune et rose rentrent de nouveau dans la palette des architectes. Si les couleurs criardes ne sont pas votre tasse de thé, vous pouvez opter pour des nuances plus douces, comme le terracotta, le vieux rose ou encore le marron chocolat pour donner à son intérieur à côté maison du sud. D'ailleurs, chez Dulux Valentine, la couleur de l'année est Tendre Coton, un rose poudré et lumineux qui ira parfaitement dans un salon et se marie harmonieusement avec du lilas ou un orange vif.

Noir c'est noir ?

Les pastels et le color block, très peu pour vous ? Si vous êtes un adepte des teintes sobres et, mais élégantes et sophistiquées, sachez que le noir est aussi à adopter en matière de déco. On le choisit mat ou brillant, par petites touches ou en bloc. Rassurez-vous, votre intérieur ne ressemblera pas au manoir de la Famille Addams, au contraire, le noir apporte du caractère et du contraste à une pièce. On n'hésite pas à meubler avec des matières naturelles, comme le rotin et du mobilier couleur crème, et on opte pour des matériaux rustiques comme de la pierre pour une pièce sophistiquée digne d'un magazine de déco.